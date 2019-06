French News: En République de Kalmoukie, une affaire pénale sur la fraude

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Lagansky de la République de Kalmoukie a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale dirigée contre un résident local. Il est accusé d’avoir commis deux crimes prévus par la troisième partie de l’article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude, à savoir le vol de biens d’un tiers frauduleux à grande échelle) et par la première partie de l’article 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (légalisation de fonds acquis par une personne Selon l’enquête, l’entrepreneur, afin de recevoir une subvention pour la création et le développement d’une économie paysanne (ferme), a présenté au ministère de l’Agriculture de la République des documents contenant de fausses informations. Une partie de l’argent – il légalisa 500 000 roubles.L’affaire pénale avec l’acte d’accusation approuvé fut renvoyée devant le tribunal pour examen au fond.Pour garantir le dédommagement du préjudice causé à l’État, l’autorité chargée de l’enquête saisit la propriété du défendeur à hauteur de 1 million de roubles. le bureau du procureur de district dans l’intérêt de la Fédération de Russie en la personne de l’organe autorisé a engagé une action en justice contre le défendeur pour dommages et intérêts causés par le crime d’un montant d’un million de roubles. contacter le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse efir.genproc.gov.ru

