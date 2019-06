French News: Facteur économique protection de l’environnement en 2017: 73,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 210 du 5 juin 2019

WIESBADEN – Les mesures de protection de l’environnement sont un facteur économique important. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique (Destatis) à l’occasion de la Journée de l’environnement du 5 juin 2019, les entreprises des secteurs de la fabrication et des services ont généré en 2017 73,9 milliards d’euros en biens, construction et services pour la protection de l’environnement. Le nombre d’employés employés dans la production de biens, la construction et les services pour la protection de l’environnement était de 263 883 (mesuré en équivalents temps plein). La protection de l’environnement est donc un facteur important pour le marché du travail.

Le secteur environnemental le plus important du point de vue économique était la protection du climat, avec un chiffre d’affaires de 49,4 milliards d’euros. Les mesures économiques les plus importantes étaient les mesures relatives à l’utilisation des énergies renouvelables (24,4 milliards d’euros) et les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et à économiser l’énergie (23,6 milliards d’euros).

Au total, la majeure partie des revenus liés à la protection de l’environnement a été réalisée avec 55,8 milliards d’euros dans le secteur manufacturier. Les secteurs économiques les plus importants ont été la construction de machines (23,3 milliards d’euros), la fabrication de matériel électrique (6,9 milliards d’euros) et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (4,7 milliards d’euros).

Ventilés par secteur d’activité, la plupart des travailleurs (68,2%) travaillaient dans le domaine de la protection de l’environnement, dont 180 000 dans le secteur manufacturier. Dans le secteur de la construction, plus de 45 000 personnes étaient responsables de la production de biens et services environnementaux, environ 38 000 dans les services et environ 700 dans les autres secteurs.

Ces résultats sont basés sur une enquête pour l’année de référence 2017, dans laquelle 7 148 sociétés du secteur manufacturier et du secteur des services en Allemagne ont communiqué des informations sur les ventes et les employés liés à la protection de l’environnement.

Les résultats détaillés sont offerts par Fachserie 19, série 3.3 “Biens environnementaux et services de protection de l’environnement 2017».

Résultats de l’enquête “Biens, construction et services pour la protection de l’environnement”, année de référence 2017

Ventes pour la protection de l’environnement

en milliards d’euros

global

73,9

y compris:

La protection du climat

49,4

y compris:

Mesures pour l’utilisation des énergies renouvelables

24.4

Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et mesures d’économie d’énergie

23.6

y compris:

Fabrication

55,8

y compris:

ingénierie

23,3

Production de matériel électrique

6.9

Production d’articles en caoutchouc et en plastique

4.7

Employés pour la protection de l’environnement (équivalents temps plein)

nombre

global

263883

dans lesquels:

Fabrication

179943

construction

45301

secteur des services

37947

Autres secteurs économiques (secteur minier, approvisionnement et élimination)

692

Vous pourriez aussi être intéressé par cette

Vous trouverez de plus amples informations sur l’environnement dans le rapport sur les indicateurs de la stratégie allemande de développement durable et les données pour l’Allemagne sur les objectifs de développement durable de l’ONU.

Téléphone: +49 (0) 611/75 87 66

Vers le formulaire de contact

MIL OSI