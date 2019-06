French News: Felix Schreiner: le rail devient plus attrayant pour le fret

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Il n’y a rien à ajouter.

(Gaieté et applaudissements de la CDU / CSU ainsi que des membres du FDP – Florian Ossner [CDU / CSU]: Très bien, Félix! et l’Alliance 90 / Les Verts)

Vice Présidente Claudia Roth:

Alors je te remercie.

Felix Schreiner (CDU / CSU):

Mais ce n’est pas si facile pour vous, même si M. Krischer se lève déjà et veut prendre ses vacances de Pâques bien méritées.

(Dr. Petra Sitte [LA GAUCHE]: Je veux rentrer à la maison! Mon train part!)

Si on lit les propositions de gauche et qu’on écoute les orateurs de l’opposition, on se pose la question de savoir si vous avez vraiment compris la politique des transports en Allemagne, Mesdames et Messieurs.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – cris de la gauche et de l’alliance 90 / les verts)

Ils prétendent que rien ne se passe. Si vous aviez examiné le budget, vous verriez ce qui se passe.

(Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: Vous avez besoin d’une loupe! Un microscope! – Nouveaux cris d’Alliance 90 / Les Verts)

Cela aurait même pu rendre ces applications superflues.

Le rail est rendu plus attrayant pour le fret. Incidemment, les frais de route ont été réduits. Aussi, je ne lis pas ou n’entends pas un mot de vous. 175 millions d’euros sont disponibles pour cela. Nous venons de l’entendre: 8 milliards d’euros de fonds de régionalisation,

(Call of Alliance 90 / Les Verts)

1 milliard d’euros de fonds d’investissement du GVFG.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Ce n’est pas assez!)

Cela dépend des pays. Cela rapporte de l’argent au rail.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Nous avons eu des visiteurs de Suisse ces jours-ci. La Suisse est toujours le modèle pour le transport ferroviaire. M. Gastel était également présent. Nous avons discuté du grand contrat de Lugano, avec lequel nous nous sommes engagés à créer les conditions nécessaires à des voies d’accès efficaces, y compris dans le cadre du NEAT et du transversal alpin. Nous travaillons là-dessus. Bien sûr, nous sommes en retard – pas de question.

(Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Aha! – Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: Significativement en retard! – Cris de la gauche)

Mais je veux aussi contribuer à la vérité avec l’exemple du Rheintalbahn. On peut parler de réactivation de piste. Nous pouvons parler de l’augmentation du trafic routier-ferroviaire. C’est bon. Nous voulons développer l’infrastructure ferroviaire.

(Dr. Petra Sitte [LEFT]: Mais?)

Mais pour être honnête, là où nous faisons cela, là où il y a évidemment plus de fardeau pour les citoyens, nous avons une autre discussion.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Il suffit de le faire avec discernement!)

Je pense que le chemin de fer de la vallée du Rhin, en particulier, est un excellent exemple de la manière dont le gouvernement fédéral, les États, les citoyens et la société ont veillé à ce que les projets puissent ensuite être promus conjointement avec des moyens appropriés. Ce Bundestag a décidé d’un milliard d’euros pour renforcer la protection contre le bruit sur le chemin de fer de la vallée du Rhin.

(Daniela Ludwig [CDU / CSU]: C’est tout! – Michael Donth [CDU / CSU]: D’accord!)

Cela aussi était une bonne mesure.

(Daniela Ludwig [CDU / CSU]: Exactement!)

Mais cela prend du temps, Mesdames et Messieurs de l’opposition.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: Oui, Manfred Weber le fait!) Il peut le faire!)

– Vous savez quoi: je ne connais pas du tout votre meilleur candidat.

(Rires à la CDU / CSU – Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: qui est Manfred Weber?)

Je serais heureux si Manfred Weber le faisait vraiment. C’est un bon message aujourd’hui.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

La réactivation et l’électrification sont également des priorités. Il y a des objectifs très spécifiques. D’ici 2025, 70% du réseau ferroviaire doit être électrifié.

(Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: Où est l’argent?)

2 000 kilomètres de nouvelles routes doivent être électrifiés. Incidemment, cela coûte 10 milliards d’euros. Je vous dis aussi: je viens d’une région où l’électrification de la ligne de Hochrhein est en attente. 300 millions d’euros sont nécessaires pour un projet ferroviaire relativement petit. C’est ce que nous faisons tous ensemble: le gouvernement fédéral et l’État.

(Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: Et rejeté!) Vous devez le dire!)

– M. Gastel, le gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg avec un ministre des Transports vert le défend. Il parle aussi différemment à la Diète que vous, Mesdames et Messieurs des Verts.

(Daniela Ludwig [CDU / CSU]: Oui, exactement! – Manfred raison [CDU / CSU]: Il l’a fait! Il est au Parlement de l’État! – Cri d’Abg. Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts])

Nous allons mettre en œuvre cette mesure ensemble.

Arrêtez d’expliquer aux gens à l’extérieur que rien ne se passe sur les rails. Vous ne dites simplement pas aux gens la vérité, mesdames et messieurs.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

C’est le dernier discours avant Pâques. Je ne m’arrête pas au message de Pâques, mais honnêtement, je dis:

(Dr. Petra Sitte [LA GAUCHE]: œuf surprise!)

Je vous souhaite de joyeuses Pâques et j’espère que nous parlerons un peu plus de la qualité lors du prochain débat ferroviaire que des choses que vous avez écrites dans vos applications.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

