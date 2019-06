French News: Florian Oßner: Le plan fédéral relatif aux infrastructures de transport prévoit un volume d’investissement dans le rail supérieur à 113 milliards d’euros d’ici 2030

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Chère gauche et verte, cher monsieur Gastel, s’il vous plaît, faites-moi une faveur: cessez d’étendre la marche éternelle, la Confédération n’investit que de manière unilatérale dans la rue et néglige le rail.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: C’est vrai!)

En répétant constamment le mensonge, les choses fausses ne se réalisent tout simplement pas.

(Opposition à GAUCHE et à l’Alliance 90 / aux Verts)

Bien au contraire – je vais vous l’expliquer -: au cours de la dernière législature, le ministère fédéral des Transports a considérablement accru ses investissements dans le rail.

(Cris de la gauche et de l’alliance 90 / les verts)

Le plan fédéral relatif aux infrastructures de transport prévoit un volume d’investissement ferroviaire de plus de 113 milliards d’euros d’ici 2030. Incidemment, cela représente 42% du volume total de nos voies de circulation, un sommet absolument historique.

(Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Cela inspire tout le monde ici dans la maison!)

En 2018, les investissements dans le réseau ferroviaire ont atteint un niveau record. Le ministre fédéral Andreas Scheuer a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait continuer à développer et à développer cette politique. Plusieurs projets sont passés du potentiel aux besoins urgents et ont donc été accélérés.

(Cris de l’Alliance 90 / Les Verts)

Je remercie sincèrement le ministre fédéral de prononcer.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Opposition à la GAUCHE et à l’Alliance 90 / Les Verts)

Les fonds pour le transport régional, appelés fonds GVFG – comme l’ont déjà mentionné les orateurs précédents – seront triplés d’ici 2021. Ce sont les faits, et de mon point de vue, ils parlent d’eux-mêmes. En outre, plus de 50 millions d’euros sont consacrés aux actions durables dans le transport ferroviaire, telles que la promotion des véhicules à batteries, à piles à combustible et hybrides. Avec le programme d’innovation Logistics 2030, nous souhaitons également promouvoir le transport de fret ferroviaire par le biais d’applications numériques et d’ETCS, ainsi que le lancement d’un réseau de trains de 740 mètres et de locomotives autonomes.

Alors vous voyez, nous déplaçons le rail, mais contrairement à vous, nous ne participons pas à un débat idéologique sur le trafic,

(Applaudissements de la CDU / CSU – cris de l’acteur, Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts])

Au lieu de cela, nous soutenons tous les modes de transport et ne les opposons pas et travaillons avec une vision globale de tous les modes de transport.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD – cris d’Alliance 90 / Les Verts)

Je fais spécifiquement référence à vos demandes: Ils demandent – je cite -: “ramener le train dans tout le pays – réactiver les lignes de chemin de fer” et “arrêter le retrait de l’infrastructure ferroviaire”. Si cela devait être filmé, le titre serait probablement: “Retour à la voie ferrée publique à déficit élevé”. Cependant, je ne veux pas être le producteur de ce film

(Cris de l’Alliance 90 / Les Verts)

par-dessus tout, personne qui doit encore financer ce projet.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du FDP)

Tout comme les expropriations ne créent pas de nouveaux logements à Berlin,

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP – Cris de la GAUCHE et de l’Alliance 90 / des Verts)

Le suivi des réactivations sur des itinéraires moins utilisés ne génère pas automatiquement plus de demande. Ce sont vraiment les recettes d’hier.

(Cris de l’Alliance 90 / Les Verts)

Ne vous méprenez pas:

(Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: Non, vous comprenez très bien!)

Je suis fondamentalement favorable au maintien des itinéraires ouverts si cela est économiquement rationnel, par exemple dans mon pays d’origine, à la ligne de fret Schierling-Langquaid.

(Rires au SPD – Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Déjà chez vous en Bavière! D’accord! – D’autres cris d’Alliance 90 / Les Verts)

Mais contrairement à vous, je vois la nécessité d’investir là où il existe une demande suffisante et durable, voire des goulets d’étranglement.

Pour le moment, nous nous concentrons délibérément sur les corridors de réseau central pour les grandes lignes nouvelles et modernisées. Nous soutenons également la Commission européenne – espérons bientôt sous la direction de Manfred Weber –

(Rires au SPD, au LEFT et à l’Alliance 90 / Les Verts – Dr. Petra Sitte [DIE LINKE]: C’est ridicule!)

dans le développement et la mise en place du réseau transnational RTE.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

En déclassant des itinéraires non rentables, il reste une marge de manœuvre pour faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées là où elles sont économiquement et écologiquement rationnelles, par exemple entre Landshut et Plattling, où l’itinéraire est partiellement suivi en double.

Vice Présidente Claudia Roth:

S’il vous plaît venez à la fin.

Florian Ossner (CDU / CSU):

Par conséquent, contrairement à Die Linke, nous préconisons un développement à l’échelle nationale, nous nous appuyons sur une combinaison de modes de transport, par exemple en tenant compte du trafic de départ des bus.

Cela montre clairement que, pour les raisons exposées, les présentes demandes doivent être rejetées.

Merci d’avoir écouté.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

