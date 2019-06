French News: Fritz Güntzler: Un minimum d’imposition internationale comme moyen approprié “

Source: CDU-CSU

Les propositions des coalitions Alliance 90 / Les Verts et FDP, qui sont discutées aujourd’hui, traitent essentiellement de nouveau du sujet de la fiscalité numérique. C’est sans aucun doute une question importante de la politique fiscale actuelle. Cependant, je voudrais faire remarquer dès le départ que la taxe numérique ne peut être considérée comme un problème indépendant. Comme la faction FDP l’a correctement reconnu dans sa motion, il est fondamentalement davantage question de la nécessité d’une réforme de la fiscalité des entreprises. La taxation des grandes entreprises numériques, comme le demande la faction Alliance 90 / Les Verts, n’est qu’un aspect partiel.

De plus, je ne peux que soutenir les demandes d’imposition convenue au niveau international. Une action unilatérale dans ce dossier ne mènera pas au succès. L’adoption unilatérale d’un impôt national sur les sociétés numériques poserait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.

Cependant, compte tenu de la concurrence fiscale internationale croissante, il est également de notre devoir de garantir la compétitivité future des entreprises allemandes. En comparaison internationale, le fardeau fiscal de l’Allemagne est supérieur à 30%. L’Allemagne est un pays à forte taxe. Surtout avec les réformes adoptées récemment aux États-Unis (à 21%), en France (à 25% d’ici 2022) et dans d’autres pays, la charge fiscale pour les entreprises résidentes a considérablement diminué dans certains cas. Nous devons faire face à la concurrence fiscale internationale.

Nous avons déjà réalisé des succès en ce qui concerne les arrangements fiscaux abusifs et le dumping fiscal. C’est la décision du BEPS, au niveau de l’OCDE, et sa mise en œuvre dans les législations nationales qui permettent et empêchent parfois la planification fiscale des entreprises multinationales. La lutte contre les abus fiscaux doit être davantage encouragée au niveau international, mais elle nécessite également une modernisation du droit de l’impôt sur les sociétés en Allemagne.

Notre droit actuel de l’impôt sur les sociétés n’a pas changé depuis plus de dix ans et, compte tenu de l’évolution de la situation internationale, notre objectif principal devrait donc être une modernisation. Cela inclut la garantie de la compétitivité des entreprises allemandes en imposant les bénéfices non distribués, c’est-à-dire les bénéfices qui restent dans l’entreprise, avec un maximum de 25%. L’un de nos objectifs devrait également être de continuer à réduire la bureaucratie et à rationaliser les structures.

De plus, il existe actuellement de nouvelles approches de la modernisation internationale du droit fiscal des entreprises. Au niveau de l’OCDE, un modèle est en cours d’élaboration qui devrait normaliser davantage la fiscalité internationale des entreprises. Cela implique, d’une part, le développement d’une redistribution globale des droits d’imposition et, d’autre part, une imposition minimale globale des bénéfices des sociétés. Ces deux piliers devraient constituer la base d’un impôt sur les sociétés uniforme à l’échelle internationale.

Bien qu’il n’existe actuellement aucune observation finale concernant une conception précise du modèle, diverses propositions ont déjà été formulées en vue de la redistribution des droits d’imposition. En ce qui concerne la redistribution des droits d’imposition, entre autres choses, une échelle de distribution basée sur la participation de l’utilisateur ou sur la valeur des actifs incorporels a été proposée. Cela permettrait de résoudre le problème actuel du site physique. En ce qui concerne la fiscalité minimale, il a été proposé d’élargir la réglementation nationale en matière de retenue à la source et de limiter la déduction des frais de fonctionnement pour les paiements à l’étranger.

Au cours du sommet du G-20 en juin, les actions futures du projet seront discutées et déterminées. Cela doit être accompagné de manière productive et constructive.

Une telle taxation minimale globale permettrait non seulement de répondre à la question de l’imposition des sociétés numériques, mais également à d’autres questions essentielles de la politique fiscale actuelle. En tant que groupe CDU / CSU, nous accompagnons donc de manière constructive le processus du projet de l’OCDE.

Pour éclaircir encore une fois le problème de la taxe sur les sociétés purement numériques, je voudrais également poser la question suivante: qu’est-ce que le numérique ou une entreprise numérique? La numérisation des entreprises ne se réfère pas seulement aux grandes entreprises et à toutes les entreprises bien connues, mais se retrouve également dans tous les secteurs de l’économie. En ce qui concerne l’industrie automobile, par exemple, nous assistons à une numérisation et à une interconnexion croissantes des voitures. Mais dans d’autres domaines, de plus en plus numérisés, c’est la raison pour laquelle la frontière entre les entreprises “classiques” et numériques est floue. On peut donc se demander où se situerait exactement la frontière entre numérique et non numérique.

Un autre problème de l’impôt sur les sociétés numériques “pur” est également leur assiette fiscale. Un lien basé sur la publicité commutée, comme dans l’exemple de l’Alliance 90 / Les Verts, ne semble ni approprié ni opportun. Comme le montre l’exemple, cela conduit plutôt à une imposition plus élevée des entreprises allemandes qu’à l’imposition des grands groupes numériques étrangers. Une proposition expresse pour la mise en place d’une taxe sur les sociétés numériques que je n’ai pas trouvée dans la motion de l’Alliance 90 / The Green

Par conséquent, l’introduction d’une taxe numérique entraînerait, à mon avis, d’importants problèmes de délimitation et de conception précise. Compte tenu en particulier de ce problème de démarcation, j’envisage donc une taxation internationale minimale comme un moyen approprié de taxer les entreprises numériques de manière plus équitable, ceci en liaison avec une modernisation complète de notre droit fiscal des entreprises.

