French News: La soirée consacrée au 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Chine

Source: Président de la Russie – Kremlin

Un concert du choeur folklorique russe académique d’État Pyatnitski et de l’orchestre central des instruments folkloriques de la République populaire de Chine s’est tenu sur la scène historique du théâtre. Xi Jinping! Chers amis, Chers amis, la visite en cours du président de la République populaire de Chine est un événement marquant: le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Chine: en 1949, notre pays a été le premier à reconnaître la République populaire de Chine, le lendemain de son annonce. Au cours des dernières décennies, la coopération russo-chinoise a connu un long chemin dans son histoire et de nombreux exemples d’assistance mutuelle sincère, d’amitié et de collaboration fructueuse ont été inscrits. identité nationale, égalité, bon voisinage, prise en compte des intérêts de chacun. Nos pays mènent une intense et riche politique log, construire un vaste système de liens économiques mutuellement bénéfiques, de plus en plus contre le commerce et l’investissement, l’approfondissement de la kooperatsiyu.V industrielle et technologique 2018 a soulevé un commerce bilatéral dossier, il a atteint 108 milliards $. Dans le même temps, la République populaire de Chine s’est fermement enracinée dans les positions du principal partenaire commercial de la Russie. La coopération russo-chinoise dans le secteur de l’énergie est également devenue stratégique. Un gazoduc transfrontalier sera lancé à la fin de l’année. Des entreprises chinoises participent à la production de gaz naturel liquéfié à Yamal, dans l’extrême nord de la Russie. De grandes perspectives s’ouvrent pour une interaction dans les secteurs de la construction aéronautique, de l’aérospatiale et de la techno-militaire. Des plans sont en cours pour créer des industries innovantes communes. Je note que les sujets de la Fédération de Russie et des provinces chinoises participent activement à la coopération bilatérale, qui a connu plusieurs années de coopération interrégionale russo-chinoise. Les contacts entre les citoyens de nos pays se développent, les échanges touristiques et éducatifs se développent, le programme de coopération russo-chinois dans le domaine culturel pour 2017-2019 est mis en œuvre. Il comprend divers festivals, concerts, projections de films, expositions. En se familiarisant avec les traditions, avec le patrimoine historique et culturel le plus riche, les peuples de Russie et de Chine se rapprochent et, bien entendu, nous nous efforçons de travailler étroitement sur la scène mondiale dans l’intérêt de la stabilité, de la sécurité mondiale et régionale. Ensemble, nos pays apportent une contribution importante à la résolution de problèmes mondiaux aigus, à la lutte contre de nouveaux défis et menaces, et plaident conjointement pour la formation d’un nouvel ordre mondial équitable fondé sur la multipolarité, le strict respect du droit international, la Charte des Nations Unies, l’égalité et la coopération mutuellement bénéfique. nous pouvons affirmer avec certitude que les relations russo-chinoises sont à un niveau sans précédent. Et, bien sûr, compte tenu de leur potentiel énorme, nous ne nous arrêterons pas là. Nous avons adopté aujourd’hui des déclarations communes fixant de nouveaux critères ambitieux pour le partenariat bilatéral et prévoyant d’étendre la coopération dans tous les domaines au profit des citoyens de nos deux pays, en promouvant le développement durable en Russie et en Chine.

