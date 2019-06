French News: Le centre de télédétection terrestre de la région antarctique régionale est prêt à fonctionner

Source: Espace fédéral russe

La société d’État Roscosmos achève la mise en service du centre régional de télédétection pour l’Antarctique de la société d’État Roscosmos, dont la fabrication a été confiée à un sous-traitant par des spécialistes de l’Institut de recherche sur les instruments de précision du holding russe Space Systems (RKS, filiale de la société d’État Roscosmos). Les spécialistes de l’Institut de recherche sur les instruments de précision ont achevé les tests de l’équipement de la station de réception des informations de télédétection (RSD) de la Terre située à la station de progression antarctique. Le nouveau centre est prêt à fonctionner dans le cadre du système d’information unifié russe sur la télédétection de la Terre (télédétection de la Terre ETRIS) L’installation du complexe d’antennes, de l’abri radio transparent et du conteneur matériel a été complétée. L’équipement du complexe est réglé et ajusté, des sessions de test pour recevoir des informations de satellites scientifiques sont organisées, le canal Internet par satellite a été mis à niveau et sa capacité a été augmentée. La formation des spécialistes de l’utilisation des logiciels et du matériel du complexe récepteur a débuté.Le responsable du déploiement de la station, chef adjoint du centre scientifique et technique des systèmes et complexes de réception et de transmission de l’Institut de recherche sur les instruments de précision (inclus dans le RKS), Sergey Zamyshlyayev: «Toutes les tâches prévues pour la saison 64 Expédition russe en Antarctique, réalisée dans son intégralité. Le complexe basé au sol destiné à la réception, au traitement et à la diffusion d’informations de télédétection sur le territoire de la station antarctique Progress (NKPOR-R / A) est prêt à être mis en service dans le cadre d’un système de télédétection ETRIS. Un clone de la station antarctique a été déployé sur le territoire de l’Institut de recherche sur les instruments de précision de Moscou, grâce auquel le soutien technique, moral et intellectuel du groupe en Antarctique a été fourni presque à tout moment. En interaction constante avec le Centre scientifique pour la surveillance opérationnelle de la Terre des systèmes spatiaux russes, nos collègues dans les conditions difficiles de la station antarctique ont effectué des travaux de mise en service et d’essais. »Le responsable du complexe scientifique et technique pour la création et le fonctionnement des systèmes d’information de l’Institut de recherche scientifique sur les instruments de précision Vladimir Romashkin: Les travaux augmenteront l’efficacité de l’utilisation ciblée des engins spatiaux grâce à la possibilité de recevoir et de transmettre à la «grande Terre» des données provenant de chaque orbite. Vous créez un nouveau centre de réception en Antarctique dans le cadre de la modernisation et du développement du système de télédétection ETRIS et élargissez les capacités des systèmes au sol de réception, de traitement, de stockage et de diffusion des données de télédétection. Terre, transmettra ces données partout dans le monde. Il sera possible de gérer le travail du complexe depuis un poste de travail distant dans le complexe d’hivernage, ainsi que depuis la Russie via des canaux de communication par satellite.Les outils techniques et logiciels du système de télédétection ETRIS ont été développés au SRI TP, dont l’exploitation à temps plein a débuté en 2016. ETRIS RSD comprend des centres répartis dans toute la Russie, de Kaliningrad à Khabarovsk. ETRIS assure l’interaction des centres avec des groupes d’engins spatiaux nationaux pour la télédétection, vous permet de planifier la prise de vue, de recevoir et de traiter les informations sur l’espace, ainsi que de les transmettre au consommateur.

MIL OSI