French News: Le Comité consultatif sur Internet du Secrétaire général de l’ONU en visite au BMWi

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

05.06.2019 – Communiqué de presse – Création d’entreprise

introduction

À partir d’aujourd’hui, le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie rencontre le Groupe consultatif multipartite mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. La réunion de trois jours décidera du programme du Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet (IGF), qui se tiendra du 25 au 29 août. Le ministre fédéral de l’économie, Peter Altmaier, a déclaré: «Il n’est pas possible de mieux connaître Internet à un endroit donné. Je suis ravi que des experts du monde entier se soient réunis aujourd’hui devant le ministère fédéral de l’Économie pour débattre des grands problèmes actuels de l’Internet: comment permettre-t-il au monde entier de tirer parti des progrès et des opportunités de l’Internet? Quel est le cadre technique et juridique qui nous permet de nous sentir en sécurité et de protéger les secrets commerciaux ainsi que les informations privées? Comment traitons-nous les données et sécurisons le trafic gratuit? Le Forum sur la gouvernance de l’Internet à Berlin s’articulera autour de ces sujets et de nombreux autres. Nous sommes impatients d’accueillir pour la première fois en novembre, pour la première fois en novembre, l’IGF des Nations Unies, l’événement international le plus important sur l’avenir d’Internet. “La réunion qui s’ouvre aujourd’hui met fin à un mois de consultations et à un processus de consultation avec la communauté mondiale de l’Internet, intégrant les idées de Gouvernements, société civile, experts commerciaux et techniques. De 25.-29. Pour la première fois en novembre 2019, le Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet se tiendra en Allemagne sous le slogan “Un monde, un réseau, une vision”. Avec plusieurs milliers de participants et plus de 100 événements individuels, ce sera le plus grand événement des Nations Unies à Berlin depuis 2005. Depuis 2005, les parties prenantes de l’état, de la société civile, économiques, techniques et autres de tous les pays se rencontrent à hauteur de vue pour relever les défis actuels sur le terrain. Transformation Internet et numérique (“approche multipartite”).

MIL OSI