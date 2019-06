French News: Le ministère de l’Énergie de Russie a achevé la première étape des travaux relatifs à la mise à jour du système de réglementation et des problèmes de réglementation en matière de fiabilité et de sécurité dans le secteur de l’énergie

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 5 juin. – Le 3 juin 2019, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a enregistré l’ordre n ° 102 du 13 février 2019 du ministère de l’Énergie de la Russie «portant approbation des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à la mise en œuvre d’une gestion de la répartition opérationnelle dans le secteur de l’énergie électrique» et du décret du ministère de l’Énergie de la Russie du 13.02. .2019 n ° 98 “Approbation des exigences relatives aux systèmes d’excitation et aux régulateurs automatiques d’excitation pour une action puissante des générateurs synchrones” (ci-après dénommée l’ordonnance n ° 98).

Ainsi, le ministère de l’Énergie de la Russie a achevé la première étape des travaux de mise à jour du système de réglementation relatif à la fiabilité et à la sécurité dans le secteur de l’énergie électrique conformément au Règlement pour le fonctionnement technologique des systèmes d’énergie électrique, qui a approuvé 16 arrêtés départementaux. réglementation légale en termes d’amélioration des exigences pour assurer la fiabilité et la sécurité des systèmes d’énergie électrique et Les projets relatifs au secteur de l’énergie électrique, qui prévoient l’élaboration de 14 autres actes juridiques réglementaires, sont actuellement soumis aux procédures nécessaires à la coordination avec les autorités exécutives fédérales. Les exigences approuvées par l’ordonnance n ° 98 élaborée par le Département du contrôle et de la gestion opérationnels dans le secteur de l’énergie électrique permettent l’utilisation de systèmes d’excitation. et les ARV, calculés selon leurs paramètres pour les travaux dans le système énergétique unifié de Russie, ce qui garantira la durabilité ivost fonctionnement en parallèle de génération d’équipement dans le système d’alimentation avec les perturbations d’alarme standard. L’adoption des exigences comblera les lacunes de la législation: l’ordonnance n ° 102 fixe les règles applicables à la fourniture d’électricité et de consommateurs d’électricité aux centres de distribution, de la gestion opérationnelle de la répartition des documents et des informations nécessaires à la réalisation des activités de TAC, y compris la liste, la procédure, les formulaires et les délais. l’information. L’établissement de telles règles permettra d’unifier et de rendre transparentes les conditions d’interaction avec les sujets de l’ODE pour les autres participants de l’industrie et les consommateurs. Nous notons qu’une partie de ces informations est actuellement fournie conformément à l’ordonnance n ° 340 du 23 juillet 2012 du ministère de l’Énergie de la Russie intitulée «Approbation de la liste des informations fournies par les sujets, formulaires et procédures de production de l’industrie de l’électricité. À cet égard, les règles relatives à la fourniture d’informations pour les TAC entreront en vigueur après exclusion des formulaires de rapport et des informations pertinents de l’ordre du Ministère de l’énergie de la Russie n ° 340.

