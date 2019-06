French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki à l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie

Source: Président de la Pologne en polonais

L’anniversaire du débarquement en Normandie a été honoré par un spectacle historique spécial. L’événement a commencé par un rappel de l’invasion de l’Allemagne nazie en Pologne. Ensuite, l’histoire des années suivantes de la Seconde Guerre mondiale a été présentée. Montré, entre autres Des enregistrements d’archives, dont le célèbre discours du Premier ministre britannique Winston Churchill, ont été reçus par le Premier ministre britannique sortant, Theresa May, avant les célébrations officielles et par la suite, avec le président des États-Unis, Donald Trump, et la chancelière allemande Angela Merkel. En 1944, la plus grande attaque d’atterrissage de l’histoire a commencé, menant à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la libération de l’Europe. La mission complexe nécessitait une coopération sans précédent entre les forces armées de divers pays. Il convient de souligner la contribution des forces armées polonaises à la défaite de l’Allemagne nazie. Les célébrations ont été l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont consenti des sacrifices extraordinaires pour assurer la liberté en Europe.

