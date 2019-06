French News: Le tour du monde de la nouvelle BMW S 1000 RR se poursuit: l’équipe BMW Motorrad WorldSBK visite Jerez de la Frontera

Source: BMW Group Munich. Le tour du monde de la nouvelle BMW S 1000 RR dans le Championnat du Monde FIM Superbike (WorldSBK) se poursuit au tour suivant. Le week-end prochain (du 7 au 9 juin), le BMW Motorrad WorldSBK Team affrontera les pilotes Tom Sykes (GBR) et Markus Reiterberger (GER) à Jerez de la Frontera (ESP) pour la sixième édition de la saison WorldSBK 2019. Les a profité de la pause depuis les courses à Imola (ITA) et a effectué un test de deux jours la semaine dernière à Misano Adriatico, en Italie. De nouveaux composants dans le domaine de l’électronique et du châssis ont été utilisés. À Jerez de la Frontera, l’équipe BMW Motorrad WorldSBK s’était déjà familiarisée avec le nouveau RR en janvier, lors de l’un des premiers essais hivernaux du jeune projet.

Citations avant la course à Jerez de la Frontera.

Marc Bongers, Directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous avions déjà collecté des données lors des essais d’hiver à Jerez de la Frontera, que nous pouvons maintenant utiliser pour le week-end de course au même endroit lors du vote pour les deux BMW S 1000 RR. En outre, nous avons pu aborder certains sujets lors du test à Misano la semaine dernière. Nous progressons régulièrement avec le nouveau RR et cela se reflète dans la performance sur la piste. Notre objectif pour la première saison est de progresser au sommet, étape par étape, et nous avons bien réussi lors des courses précédentes. Nous attendons maintenant Jerez de la Frontera et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous battre également pour les positions de tête. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “Après un essai réussi à Misano la semaine dernière, Tom et Markus débutent le week-end à Jerez avec un sentiment positif. Markus a fait un autre pas en avant en ce qui concerne son sentiment et l’équilibre de la moto, et nous espérons pouvoir le mettre en œuvre à Jerez. Il a connu le succès à Jerez dans le passé, donc il pourrait bien être sur la piste. Tom a également quitté le test avec une bonne sensation. Nous avons testé beaucoup de choses, même si la météo était instable. Dans l’ensemble, les pilotes et l’équipe sont confiants pour Jerez. Nous pensons pouvoir cibler les 6 meilleures positions ce week-end. Les prévisions météorologiques sont également prometteuses, ce qui est bon pour la constance. Nous avons donc une bonne position de départ. “

Tom Sykes: “Je suis vraiment impatient de Jerez. Nous avons déjà montré un bon potentiel lors des essais hivernaux, même si nous n’avions alors que les bases de notre ensemble. A cette époque, nous étions juste au début et loin de la situation actuelle. Étant donné que nous avions déjà montré du potentiel à l’époque, et après le test réussi de deux jours à Misano la semaine dernière, je suis vraiment optimiste. Je pense que la piste de la BMW S 1000 RR pourrait être la même, et j’aimerais y trouver une position aussi forte qu’à Imola. Mon objectif pour Jerez est d’être au sommet ou au moins près du but et de faire avancer le projet dans son ensemble avec les garçons. “

Markus Reiterberger: “Je suis impatient de venir en Espagne. J’espère qu’il fait chaud, un temps typiquement espagnol. La piste est belle et lisse, et je pense que cela devrait me convenir. Il y a eu beaucoup de changement sur le tarmac ces dernières années et j’espère que nous trouverons de bonnes conditions. Lors de nos essais en hiver, notre BMW S 1000 RR était encore neuve. En attendant, nous avons énormément développé la moto et je suis curieux de savoir comment elle fonctionnera là-bas maintenant. Les essais de la semaine dernière à Misano ont encore progressé. Je suis confiant et regarde, je suis bien préparé pour Jerez. Grâce à l’équipe de support, nous accélérons à nouveau. “

MIL OSI