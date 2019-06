French News: Les nouvelles BMW M8 Coupé et BMW M8 Compétition Coupé. Les nouvelles BMW M8 Cabriolet et BMW M8 Compétition Cabriolet.

Source: BMW GroupEn Allemagne, seuls le coupé BMW M8 Competition et le cabriolet M8 Competition sont proposés. La BMW M8 Competition Coupé coûte entre 168 000 EUR; BMW M GmbH présente avec la nouvelle BMW M8 Coupé (consommation de carburant combinée: 10,6 à 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 242 à 238 g / km) et la nouvelle BMW M8 Competition Coupé (consommation de carburant combinée: 10,6 – 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 242 – 238 g / km) et la nouvelle BMW M8 Cabriolet (consommation de carburant combinée: 10,8 – 10 , 6 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 246 – 241 g / km) et la nouvelle BMW M8 Compétition Cabriolet (consommation de carburant combinée: 10,8 – 10,6 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 246 – 241 g / km), quatre nouveaux modèles au sommet de leur gamme, qui tirent leurs performances exceptionnelles du moteur le plus puissant jamais développé pour les automobiles de la BMW M GmbH. L’entraînement V8 avec technologie M TwinPower Turbo et concept haute vitesse fournit 441 kW / 600 ch dans la nouvelle BMW M8 Coupé et dans la nouvelle BMW M8 Cabriolet et 460 kW / 625 ch dans les modèles Competition. L’unité hautes performances est associée à une transmission M Steptronic à 8 vitesses avec Drivelogic. Le système de transmission intégrale M xDrive parvient à la puissance de la route.La conception et la coordination de la technologie de suspension spécifique au modèle sont adaptées aux besoins spécifiques de l’utilisation sur piste. Parmi les particularités, il y a un nouveau système de freinage intégré qui permet, dans sa conception spécifique, la représentation de deux caractéristiques différentes de la pédale de frein. Les nouveaux modèles de la BMW M GmbH fêteront leur première mondiale lors du BMW Group #NextGen, qui se déroulera du 25 au 27 juin 2019 dans le BMW Welt à Munich. L’interaction précise entre la transmission, le châssis et les propriétés aérodynamiques était au rendez-vous. d’essais intensifs sur la zone d’essais du groupe BMW à Miramas, dans le sud de la France, dans le centre d’essais hivernaux d’Arjeplog, en Suède, et sur la Nordschleife du Nürburgring et d’autres pistes de course. L’expérience acquise lors du développement de la voiture de course BMW M8 GTE a également été intégrée au processus de vote. Le caractère axé sur les performances du moteur, de la transmission de puissance et du châssis permet à la nouvelle BMW M8 Coupé et à la nouvelle BMW M8 Cabriolet d’accélérer de zéro à 100 km / h en 3,3 et 3,4 secondes, respectivement. La nouvelle BMW M8 Competition Coupé passe de 3,2 secondes à 100 km / h à l’arrêt, la nouvelle BMW M8 Compétition Cabriolet en 3,3 secondes.

Spontanéité, vitesse de rotation, développement de la puissance constante: moteur V8 avec caractéristiques de performances typiques M. Le moteur V8 à régime élevé impressionne par sa réactivité spontanée, ses performances de rotation élevées et son développement constant de la puissance sur une plage de régime exceptionnellement large. La technologie M TwinPower Turbo du moteur de 4,4 litres comprend deux turbocompresseurs disposés dans l’espace en V situé entre les cylindres, avec une efficacité optimisée ainsi qu’un refroidissement intermédiaire et une injection directe optimisés, qui fonctionne à une pression maximale de 350 bars. Le collecteur d’échappement transversal est un autre atout de la technologie: dans la nouvelle BMW M8 Coupé et dans la nouvelle BMW M8 Cabriolet, le moteur fournit un couple maximal de 750 Nm entre 1 800 et 5 600 tr / min. À une vitesse de 6 000 tr / min, la puissance maximale est atteinte de 441 kW / 600 ch. La vitesse maximale est de 7 200 min-1. Le moteur des modèles de la concurrence conserve son couple maximal, même dans la plage de 5 800 min-1, et développe à 6 000 tr / min sa puissance maximale de 460 kW / 625 ch. C’est là que le principe de la grande vitesse dérivé de la course devient encore plus clair. La variante la plus puissante du moteur V8 est associée à un support moteur spécifique. La connexion particulièrement tendue à la structure du véhicule favorise la réponse du moteur ainsi que la spontanéité de l’Einlenken et la transmission de l’acoustique de l’entraînement dans le système de refroidissement complexe Innenraum.Ein garantit une température de fonctionnement optimale à tout moment, que ce soit dans la circulation ou sur la piste de course. Outre un module de refroidissement central, deux refroidisseurs haute température montés latéralement sont disponibles. De plus, le système comprend un refroidisseur d’huile moteur supplémentaire et un refroidisseur d’huile de transmission séparé. Les exigences spécifiques à l’hippodrome se reflètent également dans la conception de l’approvisionnement en pétrole. Le carter d’huile a un puisard plus petit, servant de tampon de volume. Le lubrifiant stocké peut être acheminé par la pompe à huile contrôlée par carte en utilisant un étage d’aspiration supplémentaire. Cela garantit un approvisionnement fiable en huile, même à des accélérations extrêmes longitudinales et latérales.

Transmission M Steptronic à 8 vitesses avec Drivelogic et M xDrive La puissance est transmise via une transmission M Steptronic à 8 vitesses avec Drivelogic. Avec le bouton Drivelogic sur le sélecteur de vitesses redessiné, trois modes avec des caractéristiques de changement de vitesse indépendantes peuvent être sélectionnés pour une conduite efficace, sportive ou particulièrement dynamique. Le volant est également équipé de palettes de changement M. La transmission intégrale M xDrive au design à propulsion arrière contribue également aux performances fascinantes des nouveaux modèles BMW M8. L’interaction centralisée du M xDrive avec le différentiel Active M garantit une transmission sans perte de la puissance moteur élevée. En plus du réglage par défaut 4WD, le conducteur peut utiliser le menu de configuration pour sélectionner le mode Sport 4WD, dans lequel une proportion plus élevée du couple de transmission est transmise aux roues arrière. Lorsque DSC est désactivé, le mode 2WD est disponible. La transmission exclusive du couple d’entraînement aux roues arrière et l’absence d’interventions stabilisatrices des systèmes de commande permettent aux pilotes expérimentés de vivre une expérience de conduite épurée.

Un train de roulement spécifique avec une liaison extrêmement rigide: stabilité de conduite maximale même dans des situations très dynamiques, structure linéaire des forces latérales sur toute la plage d’accélération latérale et comportement de guidage automatique neutre caractérisent la nouvelle dimension de la caractéristique M Feelings caractéristique des nouveaux modèles BMW M8 est. La technologie du châssis comprend des composants spécifiques au modèle et un réglage qui a été perfectionné lors de tests intensifs sur piste. Le châssis répond également aux exigences des véhicules de luxe en termes de confort au quotidien et sur de longues distances.Les caractéristiques de conduite bénéficient de la résistance élevée à la torsion de l’extrémité avant, complétée par une jambe de force d’extrémité de dôme et un nouveau champ de poussée avec une rigidité particulièrement élevée et une rigidité intégrée La connexion aux jupes latérales est réalisée. Pour une stabilité accrue, la liaison entre l’essieu arrière et la carrosserie est assurée par une traverse en acier et une entretoise en aluminium.L’équipement standard des nouveaux modèles BMW M8 comprend une suspension adaptative spécifique M avec amortisseurs à commande électronique et une direction électromécanique M Servotronic. Le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) est mis en réseau avec les systèmes de transmission intégrale M xDrive et Active M Differential et offre également le mode dynamique M. Il permet un glissement plus important des roues et, associé à la conception de la roue arrière du M xDrive, permet une expérience de conduite particulièrement sportive, y compris des mouvements de dérive contrôlés. L’équipement standard comprend également des jantes en alliage léger M de 20 pouces à deux branches et des pneus hautes performances de tailles 275/35 R 20 à l’avant et 285/35 R 20 à l’arrière.

Système de freinage intégré avec sensation de pédale configurable En guise d’alternative au système de freinage composé standard M, le frein en carbone-céramique M en option est disponible pour les nouveaux modèles BMW M8. En conjonction avec les deux variantes, la version spécifique à M d’un système de freinage intégré est utilisée pour la première fois. Grâce à cette technologie innovante, les fonctions d’actionnement des freins, de servofrein et de contrôle des freins sont combinées dans un module compact. La pression de freinage requise est déclenchée par un actionneur électrique. Cela optimise la dynamique de freinage et la sensation de la pédale, ainsi que la précision et la rapidité des interventions en matière de contrôle de la stabilité de conduite.La conception du système de freinage intégré conçu pour les automobiles BMW M permet également d’afficher deux caractéristiques de la pédale de frein. Le conducteur peut choisir entre une sensation de pédale particulièrement directe et spontanée.

Design indépendant, expression du dynamisme et de l’exclusivité: l’attrait exclusif des nouveaux modèles BMW M8 contribue à la création de caractéristiques de design spécifiques aux modèles, basées sur les exigences fonctionnelles des voitures de sport hautes performances. Grandes entrées d’air et le rein BMW avec doubles barres M typiques à l’avant, passages de roue avant particulièrement larges, les ouïes M sur les flancs, les rétroviseurs extérieurs optimisés aérodynamiquement, un aileron arrière et un tablier arrière avec diffuseurs contrastants apportent le potentiel dynamique et le statut exclusif les modèles performants exprimés. Un ensemble extérieur en carbone M en option est disponible.Les caractéristiques de la nouvelle BMW M8 Coupé comprennent la silhouette classique à double lame de son toit en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC). La nouvelle BMW M8 Cabriolet est dotée d’une capote tendue et multicouche qui peut être ouverte et fermée en 15 secondes en appuyant simplement sur un bouton pendant la conduite.

Habitacle typique et ambiance luxueuse: l’intérieur des nouvelles voitures de sport hautes performances associe un design de cockpit typique à un luxe progressif. Les modèles de série des modèles BMW M8 Coupé, BMW M8 Cabriolet et Concurrence comprennent des garnitures en cuir spécifiques au modèle, la clé d’affichage BMW, l’affichage tête haute BMW avec contenu d’affichage spécifique à M, l’assistant de conduite, l’assistant de stationnement et le BMW Live Cockpit Professional. y compris le système de navigation et l’assistant personnel BMW Intelligent. Pour plus de confort et de sécurité, des systèmes d’assistance à la conduite supplémentaires sont disponibles en option: le nouveau bouton de configuration de la console centrale permet d’accéder directement aux paramètres du moteur, des amortisseurs, de la direction, du système M xDrive et du système de freinage en fonction des préférences et des préférences. Ajuster la situation de conduite. Deux variantes de la configuration M compilées individuellement peuvent être mémorisées de manière permanente, ainsi que les réglages préférés pour le son du moteur, les caractéristiques de commutation de la transmission M Steptronic à 8 vitesses, le contrôle de la stabilité de la conduite et la fonction Auto Start Stop. La configuration globale du véhicule correspondante peut ensuite être appelée à tout moment en appuyant sur l’une des deux touches M. du volant. Une autre nouveauté est la touche Mode M de la console centrale, qui permet d’influencer les systèmes d’assistance à la conduite et les affichages du combiné d’instruments et de l’affichage tête haute. , Avec le mode M, vous pouvez activer les paramètres ROAD et SPORT. Dans les modèles Competition, le paramètre TRACK conçu exclusivement pour l’emploi sur une piste de course est également disponible. Selon la mode, les informations proposées au conducteur dans les publicités diffèrent. En outre, les interventions des systèmes d’assistance au conducteur, telles que les interventions de freinage actif ou les impulsions de direction, sont réduites ou totalement désactivées au minimum nécessaire du point de vue de la sécurité.

Consommation combinée de BMW M8 Coupé: 10,6 – 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 242 à 238 g / kmBMW M8 Concurrence Consommé Coupé: 10,6 à 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 242 – 238 g / kmBMW M8 Cabriolet Consommation de carburant combinée: 10,8 – 10,6 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 246 – 241 g / kmBMW M8 Compétition Consommation combinée Cabriolet: 10.8 – 10.6 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 246 – 241 g / km

