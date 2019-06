French News: L’homme du moment au DTM: le pilote de l’usine BMW Philipp Eng dans une interview.

Source: BMW Group Munich. Ses émotions dans le cockpit après la ligne d’arrivée ne laissent aucun doute: avec sa première victoire au DTM lors de la course du samedi à Zolder (BEL), le rêve du pilote d’entreprise BMW Philipp Eng (AUT) est devenu réalité. Dimanche, l’Autrichien de 29 ans, qui disputait sa deuxième saison DTM au sein du BMW Team RBM, a de nouveau terminé sur le podium à la deuxième place et a pris la tête du classement des pilotes DTM. Eng a fait ses premiers pas en Formule BMW dans le sport automobile et est revenu à BMW après quelques années dans d’autres séries et véhicules de course en 2016. Dans sa première année en tant que pilote d’usine BMW, il a célébré la victoire aux 24 Heures de Spa-Francorchamps (BEL) sur la BMW M6 GT3. En 2017, il s’est battu pour le titre en ADAC GT Masters avec le BMW Team Schnitzer jusqu’à la finale de la saison.

Eng a été nommé au sein de l’équipe de pilotes du DTM par BMW en 2018. Dans sa seule troisième course DTM, il a célébré son premier podium au Lausitzring (GER). Un jour plus tard, il a remporté sa première pole position à la même place. Un week-end de course plus tard, Eng a décroché son deuxième podium à Budapest (HUN). En plus de son implication dans l’équipe BMW DTM, Eng continue à conduire GT. Il est entré dans la BMW MTE GTE dans la BMW MTE GTE aux célèbres 24 Heures du Mans (FRA) en 2018 et a célébré sa deuxième victoire au classement général des 24 Heures de Spa-Francorchamps dans la BMW M6 GT3 de Walkenhorst Motorsport.

L’année 2019 a débuté pour Eng avec un autre triomphe: avec ses coéquipiers Augusto Farfus (BRA), Connor De Philippi (États-Unis) et Colton Herta (États-Unis), il a piloté aux 24 Heures de Daytona (États-Unis) dans la BMW M8 GTE du BMW Team. RLL à la victoire dans la classe GTLM. En DTM, Eng a établi un nouveau record de tour pour les véhicules fermés de sa BMW M4 DTM ZF lors du week-end d’ouverture à Hockenheim (GER), lorsqu’il a signé la pole position dimanche. Cela a été suivi du week-end réussi à Zolder. Philipp, à Zolder, tu as célébré ta première victoire en DTM. À quoi as-tu pensé quand tu as franchi la ligne d’arrivée?

Philipp Eng: “Je criais juste. Depuis qu’une grosse charge est tombée de moi. Je voulais une victoire au DTM depuis que j’ai commencé à courir. Et personnellement, je viens de tomber une grosse pierre du coeur. Non pas parce que j’étais sous la pression de quelqu’un ou de n’importe quoi, mais parce que je le voulais extrêmement. C’était un sentiment tellement cool. Et tout le monde était vraiment content de moi – c’était vraiment agréable à voir. “

Après cette victoire, vous avez beaucoup parlé de Charly Lamm. Que veut-il dire pour vous?

Eng: “Très bien. Charly était un bon ami et un compagnon très important. Il était juste une personne incroyablement grande. L’année où j’ai piloté pour lui dans les ADAC GT Masters, j’ai beaucoup appris. Pas seulement en termes de sport automobile. Il a toujours dit: “Vous devez être dans le bon état d’esprit”. Cela a toujours été notre gag, mais c’était aussi beaucoup plus que cela: nous avions un lien très spécial et très étroit. C’était une lourde perte et j’ai remarqué à Zolder qu’il conduisait avec moi sur le siège passager et qu’il a croisé les doigts.

Au cours de votre deuxième année DTM, vous êtes maintenant le gagnant du DTM et le leader du championnat des pilotes. Mais le chemin était loin d’être facile. Dans votre carrière, vous avez également dû surmonter l’un ou l’autre obstacle pour arriver où vous êtes maintenant?

Eng: “Tout a commencé parce que j’ai vu le karting à la télévision et j’ai dit à mes parents que je voudrais l’essayer. Ils ont exaucé leur souhait et je me suis rapidement rendu à l’école de karting près de Salzbourg tous les mardis. J’ai vraiment apprécié. C’est ainsi que j’ai commencé le karting et que j’ai très bien réussi sur la scène internationale. Après ma victoire en 2004 à l’Italian Open Masters, j’ai été accepté dans l’équipe junior par Red Bull. Cela m’a permis de me lancer dans la course de formule. Sans cette promotion, je n’aurais jamais pu monter dans une voiture de course, car mes parents sont des gens normaux. Ils ont toujours tout fait pour moi, mais il était clair dès le début qu’ils ne vendraient pas le dernier t-shirt. Ce fut une période difficile pour moi lorsque j’ai perdu Red Bull Drive. Je n’étais tout simplement pas assez bon à l’époque. La décision était parfaitement compréhensible pour moi car à l’époque, je n’étais tout simplement pas ce qu’ils cherchaient. Mais ensuite, bien sûr, il était difficile de retrouver un budget. “

Comment cela a-t-il continué pour vous?

Eng: “Peter Mücke nous a beaucoup aidés pendant ce temps et j’ai pu continuer à piloter en Formule BMW. J’ai terminé troisième au classement et j’ai remporté la finale mondiale de Formule BMW. La récompense était de conduire la voiture de Formule 1 à Mexico et je n’oublierai jamais ce jour-là. Selon les plans, ensuite pour conduire la Formule 3, rien n’était, alors j’ai recommencé avec Peter Mücke dans la formule BMW. Il était un compagnon important sur mon chemin. En 2009 et 2010, j’ai ensuite roulé en Formule 2, mais même là, la situation financière était parfois tendue. Depuis que mes parents se sont encore attaqués, cela a parfois aidé, parfois le. L’année 2010 a été extrêmement riche en personnages, car je me suis rendue aux courses et je ne savais parfois pas jeudi si je pouvais conduire vendredi. Il était clair pour moi que la Formule 1 n’a pas fonctionné. À ce moment-là, j’étais déjà 21e et à partir de là, je voulais vraiment aller dans le sens du DTM, c’était mon objectif principal. Tout d’abord, j’ai piloté différentes marques de Porsche et de GT Masters – puis je suis devenu pilote d’entreprise BMW. “

L’engagement en tant que chauffeur d’entreprise BMW a-t-il été une avancée majeure dans votre carrière?

Eng: “Absolument. J’ai eu du succès dans les gobelets à marque unique en 2014 et en 2015, mais la grande avancée a clairement été la signature de mon contrat d’usine. J’ai toujours voulu conduire pour BMW, également parce que j’étais Formula BMW Junior. J’ai donc fait mes premiers pas avec BMW Motorsport et le fait que le circuit se ferme si bien, jusqu’à la victoire du DTM, est une histoire extrêmement cool. Et j’espère qu’il y a plus à venir. “

Qu’avez-vous appris lors de votre première année en DTM que vous pouvez maintenant mettre en œuvre?

Eng: “Très bien. Une grande partie de cela est que j’ai appris à connaître tous les processus et processus d’un week-end DTM. Cela joue un rôle essentiel dans le succès actuel de savoir cela, et c’est alors et alors que nous devons le faire. Surtout en ce qui concerne le travail avec mon ingénieur. Nous communiquons toujours bien et trouvons toujours le bon moment pour aller plus loin. Cela a été difficile au début, car j’ai appris qu’un week-end de course DTM n’était qu’une question d’auto-organisation. Je devais d’abord y arriver. Tout cela vous donne routine et confiance. Et je pense que c’est une grande différence par rapport à l’année dernière. “

Comment travaillez-vous pour devenir un meilleur pilote?

“Je suis extrêmement motivé pour m’améliorer constamment. Je passe beaucoup de temps avec l’équipe, je passe beaucoup de temps dans le simulateur, je voyage beaucoup à vélo ou en montagne. Je veux m’améliorer chaque jour et apprendre constamment quelque chose de nouveau. J’espère que cela me fera un demi-dixième plus rapide à la fin. “

Quelle est votre stratégie lorsque les choses ne vont pas bien?

“Je me pose toujours la question: est-ce que j’ai une influence sur cela – oui ou non?” Si, comme au début du week-end de course à Hockenheim, il y a quelque chose sur la voiture, je n’ai aucune influence. Je fais juste confiance à mes ingénieurs et à mes mécaniciens. C’est la seule chose que je puisse faire – et, bien sûr, propager une humeur positive. Quant à moi: avec un échec, je suis maintenant beaucoup plus indulgent envers. Cela vient simplement avec les succès et l’expérience de la façon de gérer les échecs. Heureusement, cela n’arrive pas si souvent, mais j’ai un très bon moyen de m’en sortir rapidement. Parce que souvent il y a peu de temps entre les courses. Peu importe que vous restiez trois jours dans le sable. Après avoir quitté la piste de course, vous devez vous en débarrasser et vous dire: c’est le cas maintenant et ce sera encore mieux la prochaine fois. J’essaie juste toujours d’être extrêmement positif. “

En janvier, la victoire de la classe à Daytona, la première victoire du DTM et l’avance au championnat, sont à côté du DTM et de classiques comme Le Mans et les 24 Heures du Nürburgring à votre programme. Est-ce une année de rêve pour vous jusqu’à présent?

Eng: “Pas seulement à cause des résultats, c’est une année de rêve absolue pour moi. Je conduis le DTM et je suis habitué aux principaux événements des missions d’usine GT, rien que cela est fantastique. Le fait que nous ayons commencé l’année avec la victoire de la classe à Daytona était une histoire extrêmement cool. J’espère que ce n’était pas la fin du mât. Nous avons deux courses très importantes de 24 heures d’affilée, mais tout d’abord, l’accent est mis sur Misano. “

Quel est votre objectif pour Misano et le reste de la saison?

Eng: “Je pense que dans le DTM, vous devez simplement essayer d’être cohérent en tête et marquer systématiquement. Vous n’avez pas à gagner à chaque course, il vous suffit d’être dans le top 4 ou le top 5. Il est également important de gagner des points en qualifications. C’est mon objectif principal. “

Comment y parvenez-vous?

Eng: “En continuant simplement comme nous l’avons fait auparavant, sans essayer de réinventer la roue, mais en nous concentrant sur les éléments essentiels. C’est une bonne préparation et une approche simple mais confiante de la course. “

