French News: Michael Donth: Le réseau ferroviaire a repris son essor depuis 2016

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Chers visiteurs! “Arrêtez la dégradation de l’infrastructure ferroviaire”, “Réactivez les chemins de fer” – les titres des deux propositions de gauche que nous prenons en charge cet après-midi semblent plutôt bons.

(Applaudissements des membres de la GAUCHE – Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Oui, elles sont bonnes aussi!)

En particulier, ils sonnent bien tant que vous n’avez pas à penser à la façon de les payer

(Daniela Ludwig [CDU / CSU]: Exactement!)

et si cela rapporte, ce que vous voulez.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – cris de la gauche et de l’alliance 90 / les verts)

Mais la gauche ne pose jamais de telles questions ici à la maison.

Néanmoins, j’ai une bonne nouvelle – Mme Leidig l’a déjà souligné -: Le démantèlement de l’infrastructure ferroviaire fait partie du passé depuis trois ans. Le réseau ferroviaire est à nouveau en croissance depuis 2016.

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Ce n’est pas vrai!)

Le redressement est terminé.

(Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts]: Le démantèlement se poursuit!)

Avec la montée en puissance des investissements dans les infrastructures de transport, le gouvernement fédéral a déjà commencé à augmenter les fonds destinés aux investissements dans les infrastructures ferroviaires au cours de la législature précédente. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral et les chemins de fer investissent plus d’argent dans le transport ferroviaire que jamais auparavant.

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Vous ne remarquez pas ça!)

En outre, de nombreux nouveaux programmes fédéraux ont été mis en place pour promouvoir davantage le trafic ferroviaire en Allemagne. Cela inclut des programmes tels que le programme de modernisation de la station de la législature précédente.

(Daniela Ludwig [CDU / CSU]: très correct!)

En outre, il existe de nombreux exemples positifs de coopération avec les municipalités qui ont repris les gares des chemins de fer et qui sont maintenant mieux loties qu’auparavant.

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Combien, plus que ça!)

Je voudrais aborder le bel exemple de Osterburken ici. De tels projets ne pourraient pas être réalisés avec l’arrêt de la vente de biens immobiliers et de terrains requis par vous.

(Rires de la délinquante Sabine Leidig [LA GAUCHE])

Nous en avons déjà discuté en détail au sein du comité et avons rejeté la demande avec vos demandes obsolètes.

(Rires de la députée Sabine Leidig [À GAUCHE] – Daniela Ludwig [CDU / CSU]: Exactement!)

Mesdames et messieurs, de gauche à droite, avec vos applications, vous ne montrez pas seulement que vous travaillez avec des idées dépassées d’hier,

(Cris de la gauche)

mais ils montrent également votre retard. Ils veulent perdre du temps, de l’argent et des ressources humaines pour créer une carte interactive – à la pointe de la technologie – tout en indiquant les itinéraires existants au milieu du siècle dernier en RDA et dans l’ancienne République fédérale.

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Regarde ça pour Berlin! C’est vraiment excitant!)

N’est-il pas plus judicieux d’utiliser les ressources pour voir où, à l’avenir, il est possible d’activer une nouvelle construction ou de construire celle-ci pour compléter le réseau et le rendre plus efficace ou réduire l’écart?

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Vous pouvez en effet faire un amendement!)

Dans votre application, vous écrivez vous-même que des itinéraires sont actuellement réactivés en Allemagne. Je ne comprends donc pas pourquoi, dans votre deuxième demande, vous demandez quelque chose qui existe déjà.

(Applaudissements de la CDU / CSU et de la suppléante Kirsten Lühmann [SPD])

Ensuite, donnez-nous un autre casse-tête. Ils exigent que des augmentations inattendues du nombre de passagers soient incluses dans les futurs tarifs. Mais si elles sont inattendues, comment peuvent-elles être prédites?

(Joie des membres de la CDU / CSU et du FDP)

Si vous travaillez avec des billes de verre et du marc de café, nous ne le faisons pas.

Vos idées de financement sont également intéressantes. Outre les fonds de régionalisation, un fonds spécial sera créé pour permettre aux Länder de “commander des services de transport sur des liaisons réactivées pour les trains de passagers locaux à court terme (…) de la première aux cinq premières années”. C’était une citation de votre application.

(Sabine Leidig [LA GAUCHE]: Oui, c’est vrai!)

Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, conformément à notre ordre constitutionnel, qui joue peut-être un rôle subordonné pour vous,

(Dr. Gesine Lötzsch [LA GAUCHE]: Eh bien, ne soyez pas méchant!)

les pays responsables du financement et de l’organisation du transport urbain. Néanmoins, le gouvernement fédéral soutient les pays dans cette tâche avec les fonds de régionalisation. Au cours de la dernière législature, nous avons levé ces fonds à 8,6 milliards d’euros par an,

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du SPD)

dynamisé avec 1,8 pour cent. Il y a déjà 8,8 milliards d’euros dans l’année à venir. En outre, nous augmenterons les fonds en vertu de la Loi sur le financement de la circulation dans les municipalités, avec laquelle le gouvernement fédéral contribue également à l’amélioration de l’infrastructure de transport, pour atteindre 1 milliard d’euros d’ici 2021.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

Avec cet argent, vous pouvez également soutenir la Dietzhölztalbahn.

Exiger des fonds supplémentaires du gouvernement fédéral pour les transports en commun est presque scandaleux.

(Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Jamais entendu parler de la protection du climat?)

Je pense que si vous avez quelque chose à signaler – malheureusement dans deux pays -, vous devriez influencer le fait que cet argent soit dépensé dans de tels projets. Ensuite, nous pouvons en reparler.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et de la suppléante Kirsten Lühmann [SPD])

MIL OSI