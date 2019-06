French News: Nous devons rechercher de nouvelles formes de soutien pour les universités et les organismes de recherche – R. Galushina

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré des représentants de l’Université d’Urbina Carlo Bo.

Rimma Galushina Galushina, membre du Comité du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture, Rimma Fedorovna, une représentante de l’autorité législative (représentante) du district autonome des Nenets, a rencontré le recteur de l’Université d’Urbino, d’après le nom de Carlo Bo Wilberto Stokki et le professeur Igor Pellichchiari. Le sénateur a déclaré que le Conseil de la fédération accordait une grande attention aux questions de propriété intellectuelle. chez eux sous contrôle constant. En mai 2019, le Conseil de la Fédération sur la science, l’éducation et la culture a organisé une conférence scientifique et pratique intitulée «La propriété intellectuelle vue par les jeunes» avec le ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, Rospatent et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La conférence a présenté des pratiques réussies dans la gestion des résultats d’activités intellectuelles d’organisations scientifiques et éducatives.

En Russie, il existe un cadre juridique permettant aux universités de tirer profit des inventions

«En Russie, il existe une base législative permettant aux universités de tirer profit des inventions. Les institutions budgétaires de la science et de l’éducation peuvent créer de petites entreprises pour l’introduction des résultats de l’activité intellectuelle sur le marché », a déclaré Rimma Galushina.

Dans le même temps, a noté le parlementaire, bien que les universités et les organismes de recherche soient l’un des principaux moteurs du développement de l’innovation, le nombre de brevets dans les universités a diminué. Elle a cité les principales raisons du manque de spécialistes qualifiés dans le domaine de la propriété intellectuelle, à savoir le manque de programmes éducatifs généralisés sur la propriété intellectuelle. La tâche principale est d’aider les universités à mettre en place un système efficace de gestion des résultats de l’activité intellectuelle. Rimma Galushina a rappelé que le Ministère de l’éducation et de la science de la Russie avait élaboré avec l’OMPI un modèle de clause “Politique de propriété intellectuelle pour les universités et les organismes de recherche”. “Le document devrait être un guide pour les universités et les organismes de recherche.” À leur tour, des représentants de l’université italienne ont parlé de la coopération avec les universités russes, de leurs succès et des problèmes rencontrés dans le domaine des brevets des diplômés d’établissements d’enseignement en Italie. pratiques de commercialisation de la propriété intellectuelle.

