French News: Renforcement de la distribution par AI

Source: Le projet de recherche “ON4OFF” du Forschungszentrum Julich met l’accent sur l’intégration intelligente du commerce fixe et en ligne

Jülich, le 4 juin 2019 – ON4OFF, le nouveau projet NRW, vise à combiner les achats en ligne et la vente au détail d’articles de papeterie, afin de rendre le commerce de détail local en Rhénanie du Nord-Westphalie plus compétitif que les détaillants en ligne. Cela doit être rendu possible grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le logiciel utilisé à cet effet est en cours de développement par le centre de calcul intensif Jülich. Le projet, d’une durée de trois ans, est financé à hauteur de 2,1 millions d’euros par le ministère des Affaires économiques et du Fonds européen de développement régional (FEDER). Un montant supplémentaire de 1,2 million d’euros sera collecté sous forme de fonds propres par les partenaires du projet impliqués.

Copyright: Gerd Altmann sur Pixabay (Domaine public) Les chiffres récents montrent que les magasins de détail de petite taille et de taille moyenne, en particulier, doivent faire face à une baisse du nombre de clients et à une stagnation des ventes en période de forte croissance des achats en ligne: en 2018, le commerce de détail en ligne pourrait augmenter de 10% , le commerce de détail d’articles de papeterie n’a enregistré qu’une très faible augmentation de 1% de ses ventes. Non seulement cette évolution menace les détaillants traditionnels, mais elle a également un impact direct sur la qualité de vie en ville. ON4OFF s’appuie sur les concepts d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. L’utilisation ciblée des méthodes d’IA vise à améliorer le dialogue avec les clients qui préfèrent faire leurs achats dans les magasins de leur région et ainsi faire correspondre intelligemment les détaillants fixes et en ligne. Une parfumerie locale disposant de sa propre boutique en ligne, par exemple, pourrait proposer à vos clients des offres spéciales adaptées à leurs besoins – sur la base d’une analyse détaillée des données clients partagées (historique des achats, commentaires dans la boutique en ligne, types de peau, intolérances), des tendances générales des ventes et des influenceurs des réseaux sociaux.Important Les aspects du logiciel ON4OFF pour le projet sont en cours de développement par une équipe du Jülich Supercomputing Center dirigée par le professeur Morris Riedel: à l’aide d’analyses de données personnalisées, les chercheurs optimisent les modèles d’intelligence artificielle afin de prédire les habitudes d’achat des consommateurs – et examinent également leur pertinence et leur efficacité pour le projet. Utiliser dans le magasin. Si ces modèles s’avèrent appropriés et efficaces pour des applications de test dans des magasins sélectionnés, le concept devrait être étendu à d’autres industries.En plus du Forschungszentrum Jülich, cinq autres partenaires du monde des affaires et de la science sont également impliqués dans le projet. Le consortium est dirigé par la société de communication IN-telegence GmbH; Parmi les autres partenaires figurent la société de logiciels adesso AG, l’université de Duisburg-Essen, l’université des sciences appliquées du Niederrhein et, en tant que partenaire applicatif, la parfumerie Pieper. Les premiers résultats d’ON4OFF sont attendus pour le milieu de 2020. ON4OFF est l’un des dix projets informatiques entrant dans le champ de la concurrence sur le marché du marché principal .NRW. Il aborde les domaines de développement clés présentant le plus grand potentiel de croissance pour le secteur, qui seront déterminants pour le développement futur du secteur de l’information et de la communication. Les projets sélectionnés séduisent par leurs idées et concepts exceptionnels pour les défis à venir de l’économie et de la société. Les thèmes clés sont les systèmes cyber-physiques, l’industrie 4.0, la sécurité informatique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.Pour plus d’informations: Jülich Supercomputing Center (JSC). Dr. – Ingénieur Morris Riedel-Jülich Supercalcul Center (JSC) Tél .: +49 (0) 2461 61-3651 Courriel: m.riedel@fz-juelich.dePressekontakt: Dr. Regine PankninPressereereferentinTel.: 02461 61-9054E-Mail: r.panknin@fz-juelich.deTobias SchlößerPressereferentTel.: 02461 61-4771E-Mail: r.panknin@fz-juelich.de

MIL OSI