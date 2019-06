French News: Roscosmos est devenu l’opérateur du Fonds fédéral de télédétection

Source: Espace fédéral russe

#ROSCOSMOS # main # ДЗЗ05.06.2019 17: 30ROSCOSMOS est devenu l’opérateur de la Federal Data Foundation, qui a adopté le 31 mai 2019 le gouvernement de la Fédération de Russie, qui définit l’opérateur du Système fédéral d’information spatiale de la Terre. avec le décret “Société d’État pour l’activité spatiale” Roscosmos “réalise l’inclusion de données de télédétection de l’espace et des copies de données de télédétection de l’espace dans le fonds fédéral pour la télédétection de données de l’espace, les conservant la comptabilité, le stockage et la fourniture de [ces informations] aux autorités des États et aux gouvernements locaux », indique le document. Selon le décret, les institutions étatiques et municipales, ainsi que les personnes morales et les particuliers, peuvent devenir des consommateurs d’informations. De plus, la société d’État Roscosmos est désormais responsable de la création, du stockage et de la publication de ces informations sur Internet. La société spatiale est autorisée à facturer la fourniture d’informations et à informer les consommateurs du montant du paiement.La société d’État Roskosmos a reçu le droit d’interagir avec d’autres fonds du département et de l’État contenant des données de télédétection. La société d’État est tenue de protéger les données et les copies des données de télédétection du fonds fédéral, ainsi que de respecter les restrictions d’accès prévues par la loi, qui seront exercées aux dépens des fonds alloués au budget de la Société d’État de Roskosmos.

