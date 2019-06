French News: S. Mitin: Le développement et la production de machines agricoles dans le cadre de la coopération russo-biélorusse présente un grand potentiel

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la réunion du Comité de politique économique de l’Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie.

Sergey Mitin MitinSergey Gerasimovich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Novgorod, a participé à la réunion de l’Assemblée parlementaire de l’Union biélorusse et russe sur la politique économique. L’événement a eu lieu à Moscou.

Dans son discours, le sénateur a souligné l’importance de renforcer davantage les relations économiques dans le cadre de l’État de l’Union. Il a rappelé que lors de la dernière réunion de la Commission, la question du développement de la production d’un tracteur commun russo-biélorusse et d’une moissonneuse-batteuse dans des entreprises russes à Cherepovets et à Bryansk avait été soulevée.

En 2018, il était possible d’augmenter le niveau de localisation de la production dans les usines de Vologda et de Bryansk et de produire 2 100 tracteurs et plus de 400 moissonneuses-batteuses.

Sergei Mitin a déclaré que le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, le ministère de l’Industrie de la République du Bélarus, des membres du Conseil de la Fédération et du Conseil de la République de l’Assemblée nationale du Bélarus, les chefs des régions de Vologda et Bryansk et la direction d’entreprises agricoles effectuaient un travail considérable. Cela a permis d’obtenir un certain nombre de résultats importants: «En 2018, il a été possible d’accroître le niveau de localisation de la production dans les usines de Vologda et de Bryansk et de produire 2 100 tracteurs et plus de 400 moissonneuses-batteuses. Dans le même temps, le montant des aides publiques s’élevait à environ un milliard de roubles “, a déclaré le sénateur. Selon Sergey Mitin, le volume des mesures allouées au soutien de l’Etat russe sera encore accru en fonction du niveau de localisation de la production sur les sites des entreprises industrielles nationales. Toutes les conditions législatives ont été créées pour cela. «Je suis convaincu que le développement et la production de matériel agricole dans le cadre de la coopération étroite de nos pays offrent un potentiel considérable», a déclaré le sénateur.

