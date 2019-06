French News: Sebastian Brehm: “Restaurer la compétitivité internationale”

Source: CDU-CSU

“Nous soutenons une base d’imposition commune consolidée et des taux minimaux d’imposition des sociétés. Avec la France, nous voulons prendre une initiative dans ce sens, et apporter également une réponse européenne aux changements et aux défis internationaux dans ce domaine, notamment aux États-Unis. “C’est ce que dit notre accord de coalition et ce que nous défendons.

L’Allemagne et la France ont entre-temps pris une initiative commune en vue d’une taxation minimale effective dans le monde entier. La conception d’une telle taxation minimale effective fait actuellement l’objet de conseils d’experts au niveau de l’OCDE. L’Allemagne participe activement à cela. Bien entendu, notre objectif doit être que toutes les entreprises, y compris les entreprises de l’économie numérique citées à plusieurs reprises, remplissent pleinement leurs obligations fiscales en Allemagne.

À propos: à la demande des Verts, beaucoup a été mélangé dès le début. Associer les ventes d’Apple de la vente de matériel à celles de l’activité de vente par correspondance d’Amazon et de la publicité en ligne de Google indique une grande imprécision dans l’écriture de l’application.

Dans le passé, de nombreuses mesures juridiques ont déjà entraîné une amélioration de la situation, qu’il s’agisse de la barrière des licences en 2017 ou, plus récemment, de la loi sur la prévention de la taxe de vente sur le commerce de marchandises sur Internet et de la modification de la réglementation fiscale. Mais cela ne suffit pas de notre point de vue.

Mais ce n’est pas aussi facile que les Verts écrivent dans leur application. Si l’on modifiait le concept d’établissement fiscal en établissement stable numérique ou même en imposant une taxe en fonction du chiffre d’affaires respectif du pays – il suffisait de pouvoir taxer intégralement les entreprises numériques allemandes – cela pourrait également entraîner l’inverse.

Les entreprises allemandes, qui sont fortement liées aux exportations, devraient alors payer plus d’impôts à l’étranger et non plus en Allemagne, car leur activité serait soudainement à l’étranger ou devrait payer des impôts en raison d’une répartition des ventes supérieure aux ventes à l’étranger. Cela entraînerait une réduction considérable des recettes fiscales en Allemagne et conduirait à l’absurdité de l’objectif initialement prévu.

Par conséquent, il ne peut y avoir qu’une seule solution internationale en matière de taxation minimale effective au niveau de l’OCDE. Une solution nationale est exclue à mon avis.

Par exemple, en tant que Verts, vous appelez à une imposition commune des entreprises avec des taux d’imposition minimum équitables et une base d’imposition commune dans l’UE. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour améliorer la compétitivité de l’industrie allemande et de la classe moyenne allemande, parlons de mesures visant à moderniser la fiscalité des entreprises en Allemagne. À part de nouvelles propositions de débit, rien n’est venu de votre côté jusqu’à présent.

Je suis ravi que le FDP soutienne notre programme de modernisation de la fiscalité des entreprises en Allemagne. Parce que nous avons besoin de toute urgence de cette modernisation de la fiscalité allemande des entreprises. En raison des réformes fiscales de ses voisins européens et des développements internationaux dans ce domaine, l’Allemagne est devenue un pays à taux d’imposition élevé. Cela entraîne des inconvénients concurrentiels de l’hostilité allemande par rapport aux autres pays. Parce que c’est clair: la politique fiscale est toujours la politique de localisation.

Une modernisation de la fiscalité des entreprises en Allemagne doit nous conduire

Premièrement, pour rétablir la compétitivité par rapport aux autres pays:

– en limitant l’imposition des bénéfices non réclamés à un maximum de 25%

– par la suppression complète de la surtaxe de solidarité

– et par la comptabilisation intégrale de la taxe professionnelle sur l’impôt sur le revenu

Deuxièmement, optimiser les structures:

– par exemple, en adaptant la loi fiscale étrangère

– en prévoyant la possibilité d’une imposition neutre sur le plan fiscal grâce à un modèle d’option de sociétés de personnes devant être imposées en vertu de la Loi sur l’impôt sur les sociétés

– par l’introduction du financement de la recherche fiscale, ce qui est également nécessaire en comparaison internationale

– et par une compensation complète et équitable des pertes

troisièmement, réduire la bureaucratie:

– Donc, pas d’obligation nationale d’afficher des modèles de planification fiscale

– Introduisez plutôt le contrôle fiscal opportun

– Ajuster les règles d’amortissement de l’économie numérique

Et obligations de reporting

Telles sont les mesures qui seraient nécessaires avant d’harmoniser davantage les bases d’imposition en Europe, et nous sommes déterminés à les défendre.

