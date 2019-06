French News: Solidarité avec les manifestations lors de la conférence des ministres de la santé

Source: La gauche “Ceux qui s’en moquent, la moisson de protestation. Ni les employeurs ni le gouvernement fédéral ne résoudront le problème des soins par conviction. Tant mieux les employés des soins aux personnes âgées, des hôpitaux et des psychiatres exercent ensemble des pressions. DIE LINKE déclare sa solidarité avec les manifestants “, a commenté Harald Weinberg, porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE au Bundestag dans le domaine de la santé, à propos des manifestations qui se déroulent aujourd’hui à la conférence des ministres de la Santé à Leipzig. Weinberg a poursuivi: “Pendant des années, les conditions de travail dans le secteur de la santé se détérioraient: les soins à la minute près, le manque de personnel, la pression sur les coûts et la concurrence. Les victimes sont à la fois les employés et les patients. Il est honteux que, surtout dans le secteur de la santé, la commercialisation se soit infiltrée dans tous les domaines et que les conséquences correspondantes pour les employés et les patients doivent être ausgebadet.Der: le poisson pue à la tête: au lieu d’agir rapidement et avec détermination, le ministre de la Santé, Jens Spahn une réforme hospitalière a été entamée, qui n’éliminera pas l’urgence infirmière. À juste titre, les employés de l’industrie de la santé sont en colère. La simple spécification de limites de personnel inférieures n’est pas suffisante. Nous avons besoin de directives contraignantes sur le nombre d’infirmières nécessaires et le nombre de patients. Pour cela, nous avons besoin d’un instrument scientifique infirmier pour déterminer les besoins en personnel. Ce serait une première étape attendue pour une véritable solution. “

