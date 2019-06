French News: S’opposer au blocus américain contre Cuba en vertu du droit international

Source: Die Linke “Le gouvernement fédéral doit immédiatement condamner l’intensification du blocus américain illégal imposé par les États-Unis à Cuba et soutenir des mesures efficaces contre cette politique d’extorsion de fonds dans l’Union européenne. Les sanctions américaines acceptent la misère et la mort de tout un pays afin de parvenir à un changement de régime, afin que la direction de Donald Trump ne puisse pas passer à travers “, a déclaré Heike Hänsel, vice-président de la faction DIE LINKE Regardez les sanctions croissantes des États-Unis contre Cuba. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi: “Le gouvernement fédéral ne doit pas laisser les entreprises allemandes affectées par la loi illégale Helm-Burton sur le blocus ou par d’autres réglementations américaines. Des mesures ciblées contre l’industrie du tourisme ont également manifestement touché les fournisseurs allemands. Face à ces sanctions indirectes à l’encontre d’entreprises allemandes et européennes, le gouvernement fédéral doit soutenir avec force la reprise d’un procès en instance à l’Organisation mondiale du commerce depuis 1999. Le blocus américain contre Cuba est la sanction la plus longue à l’encontre d’un pays en violation du droit international. La politique agressive des États-Unis a coûté à Cuba, selon les données recueillies à La Havane dans les 60 dernières années, près de 934 milliards de dollars et touchera plus particulièrement le secteur de l’alimentation et de la santé. “

