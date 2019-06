French News: Sur décision du parquet, dans le territoire de Khabarovsk, une entreprise forestière a écopé d’une amende d’un million de roubles pour avoir transféré une rémunération illégale à un fonctionnaire

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la ville de Komsomolsk-sur-l’Amour du territoire de Khabarovsk a examiné la mise en œuvre de la législation anti-corruption dans les activités d’une organisation forestière, Topol, une société à responsabilité limitée. En 2013, l’audit avait été transféré sous forme de pot-de-vin pour le compte de Topol LLC. compte de l’organisation, contrôlée par l’épouse du chef du département de l’interdistrict nord de la direction de Rosselkhoznadzor dans le territoire de Khabarovsk, dans la région autonome juive et de Sakhaline, pour La délivrance de certificats phytosanitaires pour le bois exporté. Le fonctionnaire a ensuite ordonné les pots-de-vin reçus à sa propre discrétion. À cet égard, le procureur adjoint de la ville contre OOO Topol a engagé une procédure pour infraction administrative au sens de la partie 1 de l’art. 19.28 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie (rémunération illégale pour le compte d’une personne morale), sur la base de l’examen des pièces administratives, le magistrat du tribunal de district n ° 7 du district de Zheleznodorozhny de la ville de Khabarovsk a imposé à la société une amende d’un million de roubles. La décision du tribunal n’ayant pas force de loi, le bénéficiaire était auparavant passible de la responsabilité pénale sous forme de privation de liberté effective aux termes de la partie 1, 2, section «c», partie 5, partie 6 de l’art. 290 du Code pénal de la Fédération de Russie (recevoir un pot-de-vin) et la section «b» de l’art. 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (légalisation des fonds acquis par une personne à la suite de sa commission d’un délit), l’épouse de ce fonctionnaire a été condamnée à une peine de réclusion criminelle pour corruption (partie 1, paragraphe b, partie 3, partie 4 de l’article 291.1 du Code pénal) De la Fédération de Russie) et la légalisation des fonds acquis par des moyens pénaux (section “b” de la partie 4 de l’article 174 du Code pénal de la Fédération de Russie) .Pour ce sujet et d’autres nouvelles, voir le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse: efir. genproc.gov.ru

