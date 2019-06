French News: Une vaste gamme de pièces exclusives M Performance améliore encore la BMW M8 Coupé et Cabriolet.

Source: BMW Group Munich. La nouvelle BMW M8 Coupé (consommation de carburant: 10,6-10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 242-238 g / km *) et la nouvelle BMW M8 offriront le nec plus ultra en matière de technologie de course directe à bord Le cabriolet (consommation de carburant combinée: 10,8 à 10,6 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 246 à 241 g / km *) établit de nouvelles normes dans le segment haut de gamme des voitures de sport hautes performances quotidiennes en quelques mois seulement. Ainsi, le savoir-faire de la voiture de course BMW M8 GTE entre dans le modèle de production. Ceci s’applique également aux accessoires de l’offre M Performance Parts. Déjà sur le marché des versions BMW M8 (440 kW / 600 ch) et des modèles encore plus puissants de la BMW M8 Competition (460 kW / 625 ch), BMW présente sa vaste gamme de pièces M Performance. Ils améliorent encore le design et la sportivité des modèles haut de gamme BMW série 8 et permettent une personnalisation plus ciblée. Dans la meilleure tradition, tous les composants sont appariés les uns aux autres et au caractère spécifique du modèle. Outre les effets sur le look sportif, les options d’accessoires répondent également aux exigences fonctionnelles en termes de construction légère et d’aérodynamisme. Cela tient notamment au savoir-faire étendu de BMW M GmbH, qui a été intégré au développement des pièces M. Performance. Des composants extérieurs en carbone pour une apparence encore plus saisissante. En complément de la fibre de carbone en option, les composants extérieurs en carbone M Performance complètent le look dynamique et élégant du sport automobile de la nouvelle BMW. M8 off. Alors que, par exemple, les fixations de seuil M Performance allongent optiquement le véhicule, la calandre avant M Performance carbone et le côté calandre M Performance carbone garantissent une vue de face époustouflante. Les composants, spécialement conçus pour la BMW M8 et minutieusement conçus à la main, présentent un aspect carbone visuel. Ils sont résistants aux UV et à la température et conviennent aux machines à laver, scellés avec de la laque claire et très polis. Il en va de même pour le capot carbone M Performance, qui attire le regard dans le look de course de haute qualité avec le capot ouvert.Pour les charges les plus difficiles: Plaquettes de frein sport M Performance.Température de freinage plus puissante, meilleure réponse, charge thermique supérieure: les avantages des plaquettes de frein sport M Performance sont polyvalents , Les variantes de la BMW M8 Coupé et de la Cabriolet, dérivées directement des revêtements de course d’endurance BMW Motorsport, permettent également de braquer dans les virages par rapport à la configuration standard lors des virages, par rapport à la configuration standard. Tout est parfaitement maîtrisé avec le volant M Performance Pro. Le volant M Performance Pro avec palettes carbone et garnitures carbone / alcantara ou carbone / cuir permet de perfectionner à tout moment les modèles BMW M8. Grâce à ses zones de préhension en Alcantara aux formes généreuses avec un grand repose-pouce et un renfort spécial, il garantit une adhérence optimale et une sensation de direction directe. Les palettes carbone, également disponibles séparément pour le volant standard, mettent l’accent sur le thème de la course avec leurs symboles de passage au rouge, ainsi que la marque centrale bleue du volant M Performance Pro et sa couture dans les couleurs caractéristiques M, bleu, rouge et violet. Le tapis de sol en velours velours M Performance avec garniture en similicuir, antidérapant et adhérent, vient parfaire à merveille l’ambiance noble du sport automobile. Un lettrage M Performance et un drapeau aux couleurs typiques de la marque M. Entre les déplacements avec les fascinants modèles BMW M8, M Performance Parts propose des accessoires à la fois élégants et pratiques. Par exemple, la housse de voiture intérieure M Performance protège le véhicule de la saleté et des égratignures après son stationnement dans le garage. La housse lavable en machine en polyester élastique et douce à l’intérieur de la chaussure épouse parfaitement la forme du corps et met en valeur diverses caractéristiques de conception, telles que le double-rein avec badges et logos imprimés. Les sacs à pneu M Performance sont recommandés pour stocker et transporter un jeu de roues supplémentaire. Ils protègent contre la saleté, garantissent une répartition claire des pneus grâce à leur marquage respectif et dégagent avec leur design typique M une atmosphère de course dans le garage local.

