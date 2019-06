French News: Uwe Feiler: L’Union européenne est et reste la réponse aux problèmes

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Mesdames et Messieurs! La motion actuelle de l’AfD “Pas de renouvellement des fonds de l’aide européenne”, à laquelle je voudrais parler, montre une fois encore que l’AfD ne comprend pas le sens de l’Union européenne ou ne veut pas comprendre.

Pour l’AFD, l’Union européenne est comme un cancer. L’application se lit comme un certificat de décès. Les demandeurs décrivent des pathologies, des anomalies et veulent donner l’impression que l’idée européenne est morte, il s’agit d’un Gesamtachachronismus. Mesdames et Messieurs, vous ne voulez pas développer l’Union européenne, vous voulez que tout soit fait pour le rendre à l’État-nation. C’est complètement absurde.

L’Union européenne, Mesdames et Messieurs de l’AfD, a été et continue d’être la solution aux problèmes qui existaient lorsque les pays européens se combattaient au lieu de travailler ensemble. L’Union européenne défend la liberté plutôt que les frontières, la solidarité plutôt que l’exclusion, la croissance plutôt que la récession, la stabilité plutôt que l’insécurité et enfin la paix plutôt que la guerre. L’Union européenne n’est pas une maladie, c’est la vie.

Et oui, Mesdames et Messieurs, la vie signifie également que les gens s’entraident pour que tout le monde se porte mieux. Dans sa demande, l’AfD écrit sur une valeur ajoutée européenne contraire à la subsidiarité que comporte la prétendue exploitation fiscale de l’UE. Savez-vous, Mesdames et Messieurs de l’AfD, ce que signifie le principe de subsidiarité?

Apparemment pas. Cela peut se résumer de manière très brève et simple: cela signifie une aide pour l’auto-assistance. Et rien d’autre ne peut être fait par les deux fonds que vous critiquez.

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation aide les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une grande entreprise ou de la délocalisation d’une usine de fabrication en dehors de l’Union européenne. Il cofinance des projets qui aident les personnes à trouver un nouvel emploi ou à créer leur propre entreprise. L’Allemagne a reçu 55 millions d’euros de ce seul fonds. 14 000 employés, dont Adam Opel AG à Bochum et First Solar à Francfort / Oder, ont bénéficié de ce fonds. L’évaluation de ce fonds a montré que le taux de réintégration avait augmenté grâce à son utilisation.

Cela fait de ce fonds une réussite.

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis les aide à faire les premiers pas de la pauvreté et de l’exclusion sociale, de manière à avoir la possibilité de devenir actifs sur le marché du travail. Il aide les communautés touchées à faire face aux défis de l’immigration croissante de citoyens européens. C’est-à-dire, mesdames et messieurs, de l’aide personnelle. Il est important que les municipalités les plus touchées par l’immigration bénéficient d’un soutien au sein de l’Union européenne. Cela aussi, Mesdames et Messieurs, c’est la subsidiarité.

Égalité des chances et accès équitable au marché du travail dans le marché unique européen, ces objectifs peuvent désormais être beaucoup mieux atteints au niveau européen. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, les fonds d’aide européens doivent continuer d’exister. Nous sommes à ses côtés.

Merci pour votre attention

