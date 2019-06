French News: V. Matvienko a tenu une séance plénière du Vème Forum humanitaire international Livadia

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les participants au forum de Yalta ont accepté le message de paix de Livadia.

Valentina Matvienko Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, a ouvert la session plénière du Vème Forum international de Livadia. Elle a souhaité la bienvenue aux participants, ses compatriotes du monde entier. Valentina Matvienko a remercié les dirigeants de la Crimée et les habitants de la péninsule pour l’hospitalité et l’organisation de l’événement.

L’orateur a déclaré que plus de 500 personnes avaient pris part au forum et 170 personnes environ s’étaient exprimées lors de ses débats. Valentina Matvienko a noté que de nombreuses idées et propositions intéressantes avaient été exprimées au cours des discussions et que les travaux se poursuivraient. Le ministère a créé la Commission interministérielle de préservation, de protection et de développement de la langue russe. Ses plans de travail comprennent la mise à jour du cadre réglementaire en russe et la recherche de moyens d’accroître l’intérêt pour son étude dans des pays étrangers. Un programme départemental ciblé visant à diffuser le russe et à dispenser un enseignement en russe dans les pays étrangers est également mis en œuvre. En 2019, il est prévu d’ouvrir onze centres dans plusieurs pays étrangers, a annoncé le ministre. Olga Vasilyeva a également noté le travail actif dans le cadre du projet humanitaire lancé par le Conseil de la fédération sur l’envoi d’enseignants russes au Tadjikistan.

Selon le recteur de l’Université d’Etat de Moscou, nommé d’après M.V. Lomonossov Viktor Sadovnichy, le forum est devenu non seulement une plate-forme de discussion humanitaire majeure, mais également le centre spirituel pour la préservation de la langue russe. “La langue russe doit rester la langue de la communication interethnique”, a déclaré Viktor Sadovnichy, soulignant son pouvoir créatif. Y compris le vice-président du Conseil de la fédération, il a présenté le message du monde Livadia. Ce document, en particulier, reconnaît la nécessité du strict respect par tous les États des principes et normes de droit international généralement acceptés, sans lesquels la paix ne peut être préservée dans le monde entier. Le message s’adresse aux chefs d’Etat, aux parlementaires, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, aux personnalités culturelles et éducatives, pour qui la préservation de la paix dans le monde est la mission principale de la civilisation humaine.

Selon Ilyas Umakhanov, l’adoption de ce document est symbolique à Yalta, où ont été jetées les bases du monde de l’après-guerre. Les participants à la réunion ont voté à l’unanimité pour le Message et ont également adopté la résolution du Forum. Conseil d’Etat de la République de Crimée Vladimir Konstantinov, chef de l’Agence fédérale pour les affaires de nationalité, Igor Barinov, président du conseil de surveillance des affaires humanitaires russes Yevgeny Primakov, président de la commission de la Douma d’Etat sur les affaires de la CEI, de l’intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes Leonid Kalashnikov et d’autres, assisté de Konstantin Kosachev, président de la commission de la Confédération sur les affaires internationales, Zinaida Dragunkina, présidente du comité de la SF sur la science, l’éducation et la culture Président du Comité de la politique économique du Conseil de la fédération, Andrei Kutepov, membres du Conseil de la fédération, députés de la Douma d’Etat, chefs d’organes du gouvernement fédéral, représentants organisations internationales, institutions scientifiques et éducatives, invités étrangers.

