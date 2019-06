French News: Ventes en gros au premier trimestre de 2019 en termes réels, hausse de 2,5%

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 209 du 5 juin 2019

WIESBADEN – Selon les résultats préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les grossistes allemands ont enregistré une augmentation réelle (ajustée en fonction des prix) de 2,5% au premier trimestre 2019 et une augmentation nominale (non ajustée en fonction des prix) de 4,0% par rapport au premier trimestre 2018.

En gros des matières premières, des produits semi-finis et des machines (commerce lié à la fabrication), qui est un indicateur de la production industrielle et des exportations, les ventes du premier trimestre de 2019 ont été de 2,1% en termes réels et de 3,8% en valeur nominale par rapport au même trimestre de l’année précédente.

La consommation discrétionnaire (consommation de biens de consommation de base) a augmenté de 2,5% en valeur réelle et de 3,5% de plus en valeur nominale par rapport au premier trimestre de 2018.

Au mois de mars 2019, le chiffre d’affaires du commerce de gros était en hausse de 0,1% et nominalement de 1,8% par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

En année civile et en données désaisonnalisées, les ventes en mars 2019 ont diminué de 0,9% en termes réels et de 0,8% en valeur nominale par rapport au mois précédent.

Variation des ventes en gros par rapport à la période respective de l’année précédente en% 1 -Classification des activités économiques, édition 2008

Intermédiation commerciale en gros et commerciale

Réel (corrigé de l’inflation)

Nominal (non ajusté en fonction du prix)

1 Calculé à partir des valeurs d’origine (sans calendrier ni ajustement saisonnier).

Mars 2019

global

0,1

1.8

y compris:

commerce de connexion de production

0,6

2.9

commerce liés à la consommation

-0,8

0,2

Branches sélectionnées d’intermédiation commerciale (GH) et commerciale:

GH avec matières premières agricoles et animaux vivants

-2,9

1.8

GH avec de la nourriture, des boissons et du tabac

-4,8

-3,4

GH avec biens de consommation

2.9

3.4

GH avec dispositifs informatiques et de communication

2.9

0,5

GH avec d’autres machines, équipements et accessoires

2.0

4.0

Autres grossistes (par exemple huile minérale, besoins d’installation)

-0,2

3.4

Vente en gros sans accent prononcé

-2,9

-1,0

1er trimestre 2019

global

2,5

4.0

y compris:

commerce de connexion de production

2.1

3.8

commerce liés à la consommation

2,5

3.5

Branches sélectionnées d’intermédiation commerciale (GH) et commerciale:

GH avec matières premières agricoles et animaux vivants

-5,0

2.2

GH avec de la nourriture, des boissons et du tabac

0,0

1.5

GH avec biens de consommation

4.1

4.5

GH avec dispositifs informatiques et de communication

3.6

1.0

GH avec d’autres machines, équipements et accessoires

5.1

7.0

Autres grossistes (par exemple huile minérale, besoins d’installation)

1.7

3.9

Vente en gros sans accent prononcé

3.6

5.7

Les ventes en gros 1Classification des activités économiques, édition 2008

Année Mois trimestre

À prix constants (prix ajusté / réel)

En prix courants (non ajusté en fonction du prix / nominal)

2015 = 100

Panaché-tion

2015 = 100

Panaché-tion

1 Résultats préliminaires pour les années 2018 et 2019. 2 valeurs originales (sans calendrier ni ajustement saisonnier). 3 Procédure de désaisonnalisation Recensement X-12-ARIMA.

Moyenne annuelle et variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente en% 2

2018

106,0

1.1

110,7

3.6

2017

104,8

4.4

106,9

7.9

2016

100,4

0,4

99,1

-0,9

2015

100,0

0,0

100,0

-1,3

Chiffres mensuels et variation par rapport au même mois de l’année précédente en% 2

2019

mars

110,2

0,1

115,5

1.8

février

101,0

3.9

105,6

5.5

janvier

103,4

3.9

107,6

4.8

2018

décembre

100,4

-3,6

104,9

-1,5

novembre

113,8

0,4

120,2

3.2

octobre

113,6

7.4

120,2

11.2

septembre

105,3

-2,2

111,0

0,8

août

105,8

0,3

111,4

3.7

juillet

105,6

3.7

111,0

7.4

juin

109,8

2.8

115,2

6.1

mai

105,5

-3,4

110,0

-0,8

avril

104,9

6.9

108,5

8.2

mars

110,1

-4,6

113,5

-3,4

Chiffres corrigés des variations saisonnières et du calendrier, et variation en% par rapport au mois précédent 3

2019

mars

108,0

-0,9

113,5

-0,8

février

109,0

-0,6

114,4

0,0

janvier

109,7

2.2

114,4

1.5

2018

décembre

107,3

-0,3

112,7

-0,7

novembre

107,6

0,8

113,5

0,4

octobre

106,7

0,3

113,0

0,9

septembre

106,4

0,6

112,0

0,6

août

105,8

-0,2

111,3

0,2

juillet

106,0

-0,5

111,1

-0,3

juin

106,5

-0,5

111,4

0,2

mai

107,0

0,9

111,2

1.7

avril

106,0

1.2

109,3

1.1

mars

104,7

-1,7

108,1

-1,7

Pour plus d’informations sur les données actuelles, des compléments peuvent être utilisés.

Des séries longues sur les statistiques mensuelles d’intermédiation commerciale en gros et commerciale sont disponibles dans le tableau Ventes en gros (45211-0004) dans la base de données GENESIS-Online.

Notes méthodologiques:

Le communiqué de presse comprend des données corrigées des variations du calendrier et du calendrier calculées à l’aide de la méthode du recensement X-12-ARIMA. Les valeurs corrigées du calendrier et des variations saisonnières calculées selon la méthode (Berliner Verfahren 4.1 / BV 4.1) sont concurrentes. indicateurs économiques et disponible dans GENESIS Online.

En outre, stand résultats supplémentaires en plus du communiqué de presse disponible.

tables de révision Fournir des informations sur l’impact des mises à jour sur les statistiques mensuelles de gros mensuelles.

