French News: Vladimir Poutine et Xi Jinping visitent le zoo de Moscou

Source: Président de la Russie – Kremlin

Les enclos de deux jeunes ours en bambou, considérés comme le symbole non officiel de la Chine, ont équipé le zoo de Moscou pour accueillir des pandas dans le cadre d’un programme international pour la conservation, la protection et la recherche de ces animaux. Jouy et Ding Ding ont été amenés à Moscou fin avril dans la province du Sichuan, et la République populaire de Chine a annoncé son intention de donner à la Russie quelques pandas lors de sa visite de travail à Pékin. Cet événement est consacré à la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays célébrée cette année.

