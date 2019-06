Premier Mateusz Morawiecki na obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii

Rocznica lądowania w Normandii została uczczona specjalnym widowiskiem historycznym. Wydarzenie rozpoczęło się od przypomnienia inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę. Następnie przedstawiono historię kolejnych lat II wojny światowej. Pokazane zostały m.in. archiwalne nagrania, w tym słynne przemówienie brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Prezes Rady Ministrów przed oficjalnymi obchodami spotkał się z ustępującą premier Wielkiej Brytanii Theresą May, a po zakończeniu uroczystości rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. *** 6 czerwca 1944 r. rozpoczęto największy atak desantowy w historii, prowadzący do końca II wojny światowej i wyzwolenia Europy. Złożona misja wymagała bezprecedensowej współpracy między siłami zbrojnymi różnych narodów. Podkreślić należy wkład polskich sił zbrojonych w pokonaniu nazistowskich Niemiec. Obchody były okazją do uczczenia tych, którzy dokonali nadzwyczajnych poświęceń dla zapewnienia wolności w Europie.

Source: President of Poland in Polish