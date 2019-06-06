Алексей Миллер и Министр горного дела и энергетики Республики Сербия Александр Антич обсудили статус совместных проектов

Source: Gazprom in Russian

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня. Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

В 2018 году «Газпром» поставил в Сербию 2,15 млрд куб. м газа — на 1,2% больше, чем в 2017 году (2,12 млрд куб. м)

В июне 2017 года «Газпром» и Министерство энергетики и горного дела Сербии подписали дорожную карту по развитию газотранспортных мощностей в республике.

В июне 2018 года Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы. Документ, в частности, предполагает диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки за рубежом.

В настоящее время Группа «Газпром энергохолдинг» совместно с «НИС а.о. Нови Сад» (Группа «Газпром нефть») реализует проект строительства парогазовой теплоэлектростанции (ТЭС) электрической мощностью порядка 200 МВт возле нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево.

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