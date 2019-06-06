А. Кутепов: Нам необходимо выстроить цивилизованную и прозрачную систему утилизации твердых коммунальных отходов

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по экономической политике принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга принял участие в работе секции Петербургского международного экономического форума «Победить мусор: российская реформа и международные практики».

По итогам заседания сенатор подчеркнул, что в России необходимо выстроить цивилизованную и прозрачную систему утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). «Должны полностью уйти в прошлое серые схемы вывоза мусора, которые грозили превратить Россию в одну большую свалку».

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Андрей Кутепов напомнил, что официально «мусорная» реформа в РФ стартовала 1 января этого года. «Однако по итогам выездов в регионы мы наблюдаем проблемы и массу вопросов, требующих оперативного решения», — сказал он.

«Вопрос в том, что внутри реализации реформы отсутствуют в ряде случаев технические, организационные инструменты — алгоритм действий», — пояснил парламентарий.

Должны полностью уйти в прошлое серые схемы вывоза мусора

Он также отметил рост недовольства высокими тарифами. Выявляются проблемы двойной оплаты за мусор. При появлении отдельного тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) плата за вывоз ТКО из графы жилищных услуг не была исключена, в результате чего жители оплачивали услугу дважды.

«Возникают вопросы с территориальным схемами, в которых не все учтено. По закону они должны включать в себя полный перечень данных, начиная от источника образования мусора, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. На практике же анализ и учет всех этих данных проводился не во всех регионах, и, соответственно, территориальные схемы получились не полными, требуется их существенная доработка», — указал Андрей Кутепов.

По его словам, остро стоит вопрос по нормам накопления ТКО. «Оказывается, что в разных регионах их считают по‑разному. Где‑то их утверждают для всего региона, а где‑то – для каждого муниципалитета. Где‑то норматив для индивидуального и многоквартирного жилого фонда отличается, а где‑то он един».

Парламентарий отметил, что есть целевые показатели национального проекта, которые должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля сортируемого мусора должна увеличиться с 12 до 60 процентов, а перерабатываемого — с 7 до 36 процентов.

«Выезжая в регионы, мы общаемся с региональными операторами, осматриваем полигоны, мусоросортировочные заводы», — сообщил сенатор.

Андрей Кутепов указал, что для более радикального сокращения объемов захоронения необходимо повсеместное внедрение раздельного сбора отходов. Из смешанных отходов возможно извлечь лишь 10–20 процентов вторичных материалов, так как, смешиваясь с органическими отходами, макулатура, стекло, мелкие фракции пластика портятся и становятся непригодными для вторичной переработки. Из контейнеров для сухих и чистых фракций при качественной сортировке на переработку можно отправить до 95 процентов их содержимого.

«Одной из важных составляющих по переходу на новую систему обращения с отходами и реализации приоритетов госполитики является работа с населением. Однако мы не наблюдаем системного просвещения по грамотному обращению с отходами, по вовлечению в раздельный сбор отходов ни на федеральном уровне, ни на региональном. Между тем практика показывает, что население России заинтересовано в получении знаний в области экологии в целом, на тему обращения с отходами в частности», — подчеркнул Андрей Кутепов.

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