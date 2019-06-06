А. Пронюшкин провел прием граждан во Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с жителями городов Вязники и Костерево.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе встретился с жителями городов Вязники и Костерево.

Обсуждались вопросы водоснабжения и водоотведения, обеспечения жильем многодетных и малоимущих семей.

Основное условие для успешного решения той или иной проблемы — услышать каждого и приложить все усилия, чтобы помочь

Один из заявителей предложил организовать пункт сдачи школьниками общегосударственного экзамена. Он отметил необходимость законодательного закрепления требований к приносимым с собой материалам либо обязательного обеспечения детей учебными материалами для сдачи экзамена.

Жители одной из деревень попросили сенатора оказать содействие в проведении проверки законности строительства завода на территории населенного пункта.

Жители города Вязники озвучили проблемные вопросы, связанные с социальной поддержкой инвалидов, проведением срочного капитального ремонта детского сада, обустройством детской площадки, обеспечением школы партами и стульями.

Подводя итоги приема граждан, Александр Пронюшкин отметил, что основное условие для успешного решения той или иной проблемы — услышать каждого и приложить все усилия, чтобы помочь.

Все обращения граждан детально рассмотрены, заявителям предложены конкретные решения, в соответствующие государственные органы будут направлены запросы.

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