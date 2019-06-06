А. Чернецкий: Новый конгресс-центр в Екатеринбурге станет уникальным объектом на границе Европы и Азии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал строительство объекта.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области совместно с руководителями правительства и депутатами Законодательного Собрания Свердловской области проинспектировал строительство нового конгресс-центра в Екатеринбурге.

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В июле 2019 года Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» станет площадкой Глобального саммита производства и индустриализации и традиционной главной промышленной выставки страны «ИННОПРОМ».

Большинство работ на объекте застройщиком выполнено. Здание общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров возведено, имеет четыре наземных и один подвальный этаж. Для удобства будущих посетителей смонтированы шесть эскалаторов, девять пассажирских лифтов и четыре подъемника для перевозки крупных грузов.

Главным достоинством центра станет многофункциональный трансформируемый зал. Его современное техническое оснащение позволит использовать помещение для различных целей. В базовой конфигурации на 4 тыс. посадочных мест можно будет проводить форумы и конференции. А в концертном варианте зала смогут разместиться 5- 6 тыс. человек.

Площадка конгресс-центра позволит проводить не только глобальные саммиты с участием глав государств, но и бизнес-мероприятия, так как комплекс включает 38 переговорных площадок и конференц-залов.

Аркадий Чернецкий отметил, что конгрессно-выставочная деятельность, событийный и деловой туризм активно развиваются в Екатеринбурге и в Свердловской области. Это новое направление экономики уральской столицы получило старт еще при составлении по инициативе сенатора Стратегического плана развития Екатеринбурга.

«Конгресс-центр Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» станет уникальным объектом на границе Европы и Азии», — сказал парламентарий.

По мнению первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, новый конгресс-центр станет значимым конкурентным преимуществом Свердловской области. «Екатеринбург еще раз подтверждает статус центра мировых коммуникаций».

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