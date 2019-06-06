А. Шевченко провел рабочие встречи в муниципальных образованиях Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждался законопроект, касающийся упрощения порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в рамках работы в регионе провел рабочую встречу с депутатами поселковых сельсоветов в селе Плешаново Красногвардейского района.

Андрей Шевченко провел рабочую встречу с депутатами поселковых сельсоветов в селе Плешаново Красногвардейского района

Обсуждался законопроект «О внесении изменений в статью 12–1 Федерального закона «О противодействии коррупции», который был рассмотрен Государственной Думой в первом чтении. Среди его авторов — члены Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Андрей Шевченко, Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Законопроект упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений

По словам сенатора, изменения назрели давно, эта тема не раз поднималась на встречах с депутатами в районах Оренбургской области. Законопроект упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений и устраняет необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок. Сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

«Предлагаемые нами изменения будут содействовать формированию сильного депутатского корпуса в сельских поселениях, развитию местного самоуправления на самом близком к людям уровне», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко посетил Центральную районную библиотеку

Участники встречи задали сенатору вопросы социального характера, касающиеся ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и больницы, изменения суммы компенсации за детское питание в школе, заработной платы школьных учителей. По‑прежнему остается актуальным вопрос использования полезных ископаемых для местных нужд на отсыпку поселковых дорог.

Андрей Шевченко посетил Центральную районную библиотеку

В ходе поездки в регион Андрей Шевченко посетил Центральную районную библиотеку и передал в дар подборку новых книг. «Я сам очень люблю и ценю книги. Библиотеки сейчас играют колоссальную роль в развитии читательского интереса. Уверен, что подаренные мной книги найдут своего читателя».

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