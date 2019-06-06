Б. Жамсуев: Необходимо обратить особое внимание на включение инструментов развития Дальнего Востока в экономическое пространство Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Законодательного собрания Забайкальского края.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в пленарном заседании Законодательного собрания Забайкальского края.

«Необходимо обратить особое внимание на включение инструментов развития и преференций Дальнего Востока в экономическое пространство Забайкальского края с учетом специфики региона», — сказал Баир Жамсуев.

Село является хранителем вековых традиций, культуры многонационального народа России

По его мнению, роль сельского хозяйства в экономике края явно недооценена. «Село является хранителем вековых традиций, культуры многонационального народа России. В последние годы, мы видим отличные примеры сельхозпроизводства в крае, но чаще всего они точечные и требуют масштабирования и развития. Необходима также поддержка малого и среднего предпринимательства, особенно в сельской местности», — отметил сенатор.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, ОсиповАлександр МихайловичВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края который выступил перед депутатским корпусом с отчетом о результатах деятельности правительства края в 2018 году, а также представил план развития на текущий год, заверил, что все силы краевого правительства и органов местного самоуправления направлены на освоение средств, выделяемых на развитие Забайкалья. Он призвал депутатов всех уровней к взаимодействию в реализации поставленных задач.

По словам врио губернатора, доходы регионального бюджета 2018 года составили 70 млрд 791 млн руб., расходы были исполнены на 70,4 млрд руб. Превышение доходов над расходами удалось за счет получения дополнительных дотаций из федерального бюджета в размере 2,4 млрд руб. в 4 квартале 2018 года. Общий объем госдолга Забайкальского края составил на 1 января 2019 года 27,5 млрд руб.

«К концу года мы рассчитались по долгам с работниками бюджетной сферы. Стабильно прошли отопительный сезон, решили большинство острых проблем», — отметил Александр Осипов.

В докладе были выделены среди приоритетов экономического развития — развитие ключевых направлений, как агропромышленного комплекса, лесопереработки, малого и среднего предпринимательства, транспортного потенциала, добычи полезных ископаемых. В «плане ускорения экономического роста Забайкальского края до 2025 года» предлагается 36 проектов с инвестициями в 790 млрд руб. Национальная программа развития Дальнего Востока, сейчас разрабатывается и планируется к утверждению осенью этого года. Постановление о введении режима территорий опережающего развития для Забайкалья находится на рассмотрении правительства Российской Федерации. Он предусматривает 15 проектов, с объемом инвестиций 196 млрд руб., создание 9 тысяч рабочих мест. Режимом ТОР планируется охватить 19 районов края.

На пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Забайкалья приняли законопроект о проведении досрочных выборов губернатора Забайкалья. Выборы 8 сентября в единый день голосования.

Забайкальский край станет одним из 16 регионов России, где в сентябре 2019 года состоятся прямые выборы высших должностных лиц.

Также на заседании глава парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Алексей Бутыльский доложил, что новая версия бюджета края на 2019 год полностью обеспечивает выполнение всех социальных гарантий. С учетом изменений объем доходов края составит 69,9 млрд руб., расходная часть сформирована в объеме 71,4 млрд руб., в результате чего сложился дефицит в размере 1,5 млрд руб. Депутаты приняли изменения в бюджет в двух чтениях на одном заседании.

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