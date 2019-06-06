Встреча с главами мировых информагентств

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин встречается с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Встреча проходит на полях XXIII Петербургского международного экономического форума уже в шестой раз.

В беседе с Владимиром Путиным участвуют представители информагентств из Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии; Россию представляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

По традиции главными темами встречи станут актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

Стенографический отчет о встрече будет опубликован.

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