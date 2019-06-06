В Кемеровской области прокуратура помогла женщине доказать, что она жива

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате ей пенсии. Она пояснила, что обратилась в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ленинске-Кузнецком, где ей пояснили, что выплата пенсии ей прекращена в связи с тем, что к ним поступило свидетельство о ее смерти, согласно которому она умерла 7 февраля 2019 года.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в январе 2019 года в городскую больницу доставили женщину с отморожением обеих нижних конечностей без каких-либо документов, удостоверяющих личность, без определенного места жительства. Она назвала свои личные данные, совпадавшие с данными заявительницы. В феврале больная умерла.

По факту смерти пациентки полицией была проведена проверка, труп был направлен на патолого-анатомическое исследование. Впоследствии вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, органом ЗАГС выдано свидетельство о смерти, и труп был захоронен с указанием анкетных данных заявительницы.

Неправомерные действия должностных лиц больницы послужили причиной признания умершей и выдачи органом ЗАГС свидетельства о смерти, вследствие чего она была лишена конституционного права на пенсионное обеспечение.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление в интересах женщины с требованием аннулировать запись акта о смерти и признать свидетельство о смерти недействительным. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время выплата пенсии возобновлена.

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