В Коми за совершение коррупционных преступлений осужден бывший руководитель района и его сообщница

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Княжпогостский районный суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя районной администрации Виктора Попова и его дочери Виктории Поповой. Бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация присвоения чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Его дочь осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. «а», «б», ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми, а также Управления ФСБ России по Республике Коми.

Установлено, что в 2008 году руководитель администрации Княжпогостского района Виктор Попов при участии своей дочери, занимавшей руководящие должности в ОАО «КТЭК», ООО «УК «КЖКХ» и ОАО «КЖКХ», организовал хищение 14,4 млн. рублей, которые принадлежали ОАО «КЖКХ».

Указанная сумма была перечислена на основании фиктивного договора на транспортное обслуживание заключенного между ООО «УК «КЖКХ» и ОАО «КЖКХ». Легализация похищенных денежных средств осуществлялась Поповой и другим руководителем указанных предприятий посредством перечисления на расчетные счета подконтрольных фирм по фиктивным гражданско-правовым договорам.

Кроме того, в результате неправомерных действий экс-чиновника и его дочери из состава муниципальной казны выбыли 86 единиц автотранспорта и тракторной техники на сумму свыше 6,3 млн. рублей. Имущество поступило в распоряжение подконтрольных сообщникам юридических лиц.

Также Попов в нарушение требований закона о порядке передачи муниципального имущества из собственности района в собственность поселений, не передал муниципальные общежития в собственность городского поселения, заключив с ООО «УК «КЖКХ» договоры на их жилищно-коммунальное обслуживание.

В итоге с 2008 по 2011 год ООО «УК «КЖКХ» получил от сторонних организаций, которым передало общежития в пользование, оплату в размере 13,5 млн. рублей. В результате денежные средства не поступили в бюджет.

Суд назначил Попову наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Поповой – в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей.

Судом удовлетворены исковые требования прокурора Республики Коми о взыскании с Попова в пользу муниципального района денежных средств в сумме 13,5 млн. рублей. У Поповой конфискованы 14,4 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения судебного решения судом сохранён арест на денежные средства и дорогостоящие автомобили обвиняемых на общую сумму в 13,3 млн. рублей и 71,8 тыс. долларов.

Приговор не вступил в законную силу.

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