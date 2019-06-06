В Новгородской области чиновник оштрафован за нарушение законодательства о контрактной системе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Крестецкого района Новгородской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что администрация Крестецкого района Новгородской области заключила с ООО «Строй-Капитал» контракт на приобретение жилого помещения.

Однако вопреки требованиям действующего законодательства сведения об исполнении контракта в Единой информационной системе в установленный законом срок размещены не были.

По данному факту прокурор в отношении заместителя председателя комитета по инвестиционной политике районной администрации возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений и документов), подлежащих включению в такие реестры).

По материалам прокурорской проверки должностное лицо оштрафовано.

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