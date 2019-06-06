Г. Карелова: На Петербургском международном экономическом форуме женской повестке уделяется все больше внимания

Source: Russia – Council of the Federation

В современном быстро меняющемся мире женщины играют все более значимую роль в решении важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем, отметила вице-спикер СФ.

Теме расширения экономических прав и возможностей женщин уделяется все больше внимания на Петербургском международном экономическом форуме, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области принявшая участие в серии дискуссий и встреч в рамках ПМЭФ.

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В современном мире женщины играют все более значимую роль в решении важнейших социально-экономических, гуманитарных проблем, подчеркнула вице-спикер СФ. Развитие женского предпринимательства способствует преодолению бедности, созданию новых рабочих мест, сокращению безработицы. Одновременно крупные компании с активным участием женщин в принятии решений достигают лучших финансовых результатов. «Действительно, тема повышения экономической активности женщин в настоящее время по праву входит в число наиболее актуальных. Это вновь подтвердил Петербургский экономический форум», — добавила парламентарий.

Совет Федерации уделяет особое внимание развитию «женской повестки»

В ходе сессии «Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей» Галина Карелова отметила, что Совет Федерации уделяет особое внимание развитию «женской повестки». В частности, по итогам второго Евразийского женского форума создан постоянно действующий орган при верхней палате – Совет Евразийского женского форума, который уже зарекомендовал себя как уникальная презентационная площадка для реализации проектов, как в России, так и на международном уровне.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что Советом ведется системная работа по расширению экономических возможностей женщин и продвижению женского лидерства, реализуются программы по обеспечению доступа женщин к информации, образованию, финансам, рынкам, развиваются корпоративные программы поддержки женского лидерства и корпоративной социальной ответственности.

В дискуссии участвовали Генеральный директор ЮНИДО Ли Юн, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Бос, партнер PwC Strategy& в России Ирина Гайда, заместитель президента-председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова, представители экспертных кругов.

Участники поделились своим опытом и реализуемыми международными программами в расширении экономических возможностей женщин.

Обсуждению новых возможностей женщин в условиях цифровой экономики была посвящена сессия ПМЭФ «Равенство возможностей в эпоху цифровизации». Среди ее участников — Президент Республики Сербской (БиГ) Желька Цвиянович, заместитель Министра просвещения РФ Марина Ракова, генеральный директор IBM в России и СНГ Ирис Джеба, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш.

Галина Карелова отметила, что цифровая экономика ставит перед женщинами новые вызовы: меняются требования к образовательному процессу, профессиональным навыкам, которые должны соответствовать современным цифровым стандартам.

«Сейчас очень много говорится о переходе к цифровой экономике и о тех возможностях, которые она представляет. Речь идет о повсеместном доступе к информации, возможности удаленной работы, развитии новых электронных сервисов. Все это трансформирует возможности современного предпринимательства, дает дополнительные преимущества для более активного включения в предпринимательство современного технологичного уклада», — сказала вице-спикер СФ.

Впервые на полях ПМЭФ в Лаборатории «Инносоциум» состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума. Ее посетили участники и друзья второго Евразийского женского форума. В рамках гостиной состоялась презентация новых проектов Евразийского женского форума, в частности был дан старт Ежегодному конкурсу среди государственных и коммерческих организаций по развитию женского лидерства. По итогам встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Советом Евразийского женского форума и Фондом содействия социальному развитию Инносоциум по совместному развитию проектов Евразийского женского форума.

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