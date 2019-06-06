Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

7 июня 2019

Время: 14:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал

В СПбГУ пройдет День Университета Цинхуа — одного из самых престижных высших учебных заведений КНР, которое занимает первое место среди университетов Китая в рейтинге ARWU. В рамках мероприятия состоится открытая лекция президента Университета Цинхуа Цю Юна.

Представители двух университетов обсудят перспективные направления совместных научных исследований. В рамках визита китайской делегации также пройдет открытая лекция президента Университета Цинхуа Цю Юна, которая будет посвящена влиянию культуры и образования на формирование будущего.

Отметим, что у СПбГУ и Университета Цинхуа сложились давние дружеские отношения — в 2017 году высшие учебные заведения продлили договор о партнерстве, который открыл новые перспективы для реализации совместных проектов. В конце 2018 года в Университете Цинхуа прошли «Дни СПбГУ», во время которых был презентован альманах современной российской прозы на китайском языке. Кроме того, китайских слушателей познакомили с широким спектром образовательных программ СПбГУ, рассказали о программах студенческой мобильности и внеучебной деятельности первого университета России.

Напомним, что в рамках российско-китайских переговоров в Кремле 5 июня ректор СПбГУ Николай Кропачев и президент Университета Цинхуа Цю Юн подписали соглашение о создании проекта «Российский научно-исследовательский институт в Университете Цинхуа».

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