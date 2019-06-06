Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководителем Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел встречу с руководителем Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаилом Шаромазовым. Он обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в организации филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника в городе Вытегре.

Смотрите также

Руководитель музея считает, что реализация этой идеи позволит решить ряд проблем, связанных с реставрацией и музеефикацией памятников, а также будет способствовать привлечению крупных туристических операторов в Вытегорский район.

Юрий Воробьев одобрил инициативу. «Комплексный подход в решении вопроса развития туризма в Вологодской области необходим. В настоящее время в регионе нет единой концепции развития внутреннего туризма. Именно она позволит объединить все исторические ценности, расположенные на территории Вологодской области».

Сенатор предложил своему собеседнику принять участие в написании единой концепции развития внутреннего туризма, и пригласил на совещание по вопросу перспектив развития туристической отрасти Северо-Западного федерального округа и Вологодской области, которое запланировано на 1 июля 2019 года.

MIL OSI