Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки#Спектр-РГ06.06.2019 11:45

Началась сборка головной части для обсерватории «Спектр-РГ»

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российской обсерваторией «Спектр-РГ».

В соответствии с установленным графиком работ, в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения «Протон-М». На аппарат «Спектр-РГ», установленный с помощью переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты приступили к стыковке электрических соединений КГЧ и их проверке.

В ближайшие несколько дней будет завершена общая сборка ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» и проведены электрические проверки её компонентов. Для обеспечения теплового режима аппарата «Спектр-РГ» на головной обтекатель установят защитный термочехол и РКН «Протон-М» подготовят к вывозу на техническую заправочную станцию для заправки баков низкого давления разгонного блока «ДМ-03».

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российской астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» запланирован 21 июня 2019 года в 15:17 мск с площадки № 81 космодрома Байконур.

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«Спектр-РГ» — российский проект с германским участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Он предполагает создание национальной обсерватории астрофизики высоких энергий, продолжающей последовательность астрофизических спутников «Астрон» и «Гранат», также разработанных в НПО Лавочкина. Аппарат строится по модульному принципу, обладает хорошими характеристиками ориентации и стабилизации, позволяет в течение года наблюдать практически всю небесную сферу.

Космический аппарат «Спектр-РГ» будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

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