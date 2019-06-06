Об отзыве у Банка «Прайм Финанс» (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (06.06.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об отзыве у Банка «Прайм Финанс» (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 06.06.2019 № ОД-1302 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество) Банк «Прайм Финанс» (АО) (рег. № 2758, г. Санкт-Петербург, далее — Банк «Прайм Финанс»). По величине активов кредитная организация занимала 366 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «Прайм Финанс»:

полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей;

осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В ходе проведенной Банком России 29.05.2019 ревизии касс подразделений Банка «Прайм Финанс» выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала).

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Банк «Прайм Финанс» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк «Прайм Финанс» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

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1 Согласно данным отчетности на 01.05.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3 В соответствии с приказом Банка России от 06.06.2019 № ОД-1303.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6 июня 2019 года

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