Павел Колобков встретился в Новогорске со сборными командами России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 июня, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил Учебно-тренировочный центр «Новогорск», где встретился со сборными командами России.

Вначале Павел Колобков посетил тренировку женской сборной России по баскетболу, проводящей на федеральной базе сбор в преддверии Чемпионата Европы, который пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Министр пообщался со спортсменками, главным тренером женской сборной России по баскетболу Олафом Ланге и президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

«Вам предстоит непростой турнир, важный с точки зрения отбора на Олимпийские игры в Токио. У вас сложная группа – Сербия, Беларусь, Бельгия. Конечно, против сербок, как хозяек турнира, выступать будет сложно. Но я в вас верю. Мы доверяем вашему тренеру. Уверен, вы хорошо подготовитесь. Будем за вас болеть».

По итогам Чемпионата Европы шесть лучших команд получат путёвки на квалификационные турниры на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

В интервью СМИ Павел Колобков отметил: «Сейчас в сборной много молодых игроков, за четыре года команда сильно обновилась. У неё опытный тренер. Задача для сборной на Чемпионате Европы – всегда максимальная. Важно сейчас успешно выступить, показать хорошую игру. Конечно, я желаю нашей сборной победы, но на турнире много сильных команд, а мы не являемся безоговорочными лидерами. Выиграет тот, кто проявит хорошую командную сыгранность, характер и желание победить. Нужно полностью сосредоточиться на подготовке и думать о результате».

Спортсменки и тренерский штаб поблагодарили Министра за визит и подарили именные кроссовки. «Для нас очень важно, что не только болельщики нас поддерживают, но и спортивное руководство», – подчеркнул глава РФБ Андрей Кириленко.

После общения с баскетболистками Павел Колобков встретился со сборной России по футболу спорта лиц с заболеванием церебрального паралича. Команда под руководством Автандила Барамидзе проходит на базе в Новогорске подготовку перед Чемпионатом мира, который состоится со 2 по 19 июля в Испании. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Нидерландов, Канады и Таиланда.

«Для вас не существует других мест, кроме первого, – сказал Министр спортсменам. – И это очень хорошо. Вы – большие молодцы, много тренируетесь. Желаю вам хорошо подготовиться и успешно выступить».

На встречу также пришёл главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В настоящее время на базе в Новогорске наша национальная сборная по футболу проводит подготовку к двум домашним отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

Павел Колобков и Станислав Черчесов обсудили вопросы подготовки российской сборной к предстоящим играм. Министр пожелал главному тренеру и его подопечным удачи и красивой игры в предстоящих матчах.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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