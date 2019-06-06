Павел Сорокин: “Нефтегазовая отрасль всегда была одной их самых передовых с точки зрения внедрения новых технологий”

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 6 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Петербургского Международного Экономического Форума.

Выступая в качестве модератора на дискуссии “От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний”, Павел Сорокин рассказал о том, какую роль играет нефтегазовая отрасль во внедрении новых технологий в мире и создании дополнительного спроса на ресурсы.

На сегодняшний день роль новейших цифровых технологий при разработке нефтегазовых запасов сложно переоценить – без них добывать нефть и газ значительно дороже, отметил Павел Сорокин.

“Сегодня значительно усилилась конкуренция между различными видами топлив, и компании переходят от понятия поставки сырья к понятию предоставления услуги. К этому их, в том числе, подталкивает постепенный и устойчивый рост потребления энергии. При этом значительную роль в этом процессе играют новые технологии и процесс цифровизации в целом. К примеру, этот хорошо заметно на примере роста поставок Россией сжиженного газа”, – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

По словам Павла Сорокина, именно нефтегазовые компании сегодня выступают якорными заказчиками для новых цифровых технологий, к этому нефтегазовые компании подталкивает необходимость поиска новых технологий добычи, оптимизации и освоение новых рынков. Государство видит возможность поддержать этот тренд, продолжил он.

“Самая главная роль государства здесь – в создании инфраструктуры, снятии административных барьеров и создании среды для развития технологий. Для этого мы начали разработку концепции цифровой трансформации ТЭК, которая подразумевает работа по ряду направлений. Так, совместно с АНО “Цифровая экономика” нами было принято решение создать временную рабочую группу “Цифровой нефтегаз”, которая объединит отрасль для совместной работы и формирования правильного запроса”, – сказал замглавы Минэнерго России.

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