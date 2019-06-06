Посещение Санкт-Петербургского госуниверситета

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин присутствовал на церемонии вручения Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики диплома почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Диплом Си Цзиньпину вручил ректор вуза Николай Кропачев.

Ранее, в апреле 2019 года, во время рабочего визита в Китай Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа – одного из ведущих вузов Китая.

Перед началом церемонии Президент России и Председатель КНР ознакомились с экспозицией фондов Научной библиотеки СПбГУ. На выставке представлены книги разных эпох, которые университет переводит с китайского на русский язык и издаёт в России.

Лидерам, в частности, продемонстрировали редкую рукописную книгу XVII века о плавлении металлов; её подарил университету китайский коллекционер. Копию этой книги ректор СПбГУ подарил Председателю КНР. Владимиру Путину и Си Цзиньпину вручили также картины, написанные российскими и китайскими студентами.

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