Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Куба.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела в Санкт-Петербурге встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Куба, сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисасом Руисом.

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Валентина Матвиенко отметила, что у россиян особое отношение к Кубе. «Наши отношения, наша дружба проверены временем».

По словам главы СФ, в России знают, с каким мужеством кубинцы выдерживают санкции, введенные в отношении Республики. При этом страна живет, развивается, проводятся реформы.

Валентина Матвиенко планирует в ноябре принять участие в праздновании 500-летия Гаваны

Валентина Матвиенко также сообщила, что получила приглашение от своего кубинского коллеги посетить Республику. Она добавила, что планирует в ноябре принять участие в праздновании 500-летия Гаваны.

Председатель Совета Федерации провела встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Куба

Председатель СФ напомнила, что по итогам последнего визита делегации СФ на Кубу российские сенаторы взяли на себя решение вопроса о создании особых условий для обучения в России кубинских студентов. Соответствующие решения по линии Совета Федерации были приняты, отметила Валентина Матвиенко. «Считаю крайне важным сохранение этого направления, чтобы как можно больше кубинских студентов приезжали учиться в Россию».

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис подчеркнул значение встречи для двусторонних отношений России и Кубы. Он также отметил важность развития связей между парламентами двух стран.

Рикардо Кабрисас Руис сообщил, что за последнее время товарооборот между Россией и Кубой вырос, однако есть еще большие перспективы для расширения сотрудничества в этом плане.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Сергей Калашников. КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области

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