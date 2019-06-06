Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы ПМЭФ законодатель принял участие в заседании на тему «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в заседании на тему «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».

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В мероприятии также приняли участие вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, президент FIDE Аркадий Дворкович, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, глава Удмуртии Александр Бречалов, врио главы Республики Башкирия Радий Хабиров.

Самым популярным видом спорта в нашей стране в 2018 году стало плавание

По словам Валерия Рязанского, самым популярным видом спорта в нашей стране в 2018 году стало плавание, на втором месте — легкая атлетика, на третьем — хоккей.

«Совершенно ожидаемо, что после проведения в России Чемпионата мира по футболу очень много детей по всей нашей стране записались в футбольные секции, а в настоящее время плавание становится одним из самых популярных видов спорта. Нацеливаем регионы на развитие инфраструктуры для занятий спортом. Это не только здоровье, но, отчасти, долгая жизнь», — сказал Валерий Рязанский.

По его словам, в прошлом году во всех регионах нашей страны число массовых стартов превысило 1300.

«Это огромная цифра. Набирают популярность не только массовые забеги, но и велопробеги, заплывы на открытой воде. Все это задает новые требования к инфраструктуре. Если раньше мы говорили о важности развития крупных спортивных объектов (это сегодня никто со счетов не списывает), то сейчас появилась необходимость другого планирования городского пространства. Должны быть возможности для регулярных занятий физкультурой и спортом», — подчеркнул сенатор.

Также в рамках ПМЭФ Валерий Рязанский принял участие в заседании секции «Современная роль страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования».

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