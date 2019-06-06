Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Орбита молодежи06.06.2019 11:21

Срок приема заявок конкурса «Орбита молодежи» продлен

Из-за большого интереса к конкурсу по просьбам будущих участников Роскосмос рассмотрел возможность продления срока приема заявок на участие во Всероссийском молодёжном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи» до 14 июня 2019 года.

Конкурс будет проводиться по 12 тематическим направлениям в два этапа: заочный и очный. Финал конкурса планируется в г. Санкт-Петербурге с 16 по 21 сентября 2019 года в рамках V-й Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики«. В Конкурсе могут принять участие специалисты организаций ракетно-космической отрасли, сотрудники учреждений ФАНО России, научные работники, ППС, аспиранты и студенты высших учебных заведений РФ в возрасте 18 — 35 лет.

Целью конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» является популяризация достижений российской космонавтики, выявление и привлечение в ракетно-космическую промышленность молодых ученых и специалистов, поиск и отбор потенциальных инновационных проектов, формирование творческих связей между молодыми специалистами организаций ракетно-космической промышленности.

Условия участия в Конкурсе и порядок подачи работ определены в Положении о конкурсе, которое можно найти на сайте: http://ntk.roscosmos.ru/

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