Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на закрытии V Всемирных игр юных соотечественников.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе работы в регионе посетил проходившие в Ханты-Мансийске V Всемирные игры юных соотечественников.

Российские соотечественники — послы русского языка и носители русской культуры за границей

Выступая перед спортсменами на церемонии закрытия игр, парламентарий отметил, что на открытом стадионе «Югра-Атлетикс» стояла атмосфера дружбы и в тоже время шла напряженная борьба за первенство между сильнейшими командами.

Эдуард Исаков выступил на закрытии V Всемирных игр юных соотечественников

«Российские соотечественники — послы русского языка и носители русской культуры за границей. Скоро они вернутся к себе домой, но им всегда будут рады на Родине, особенно в Югре», — сказал сенатор.

Он отметил, что спортсмены поддержали предложение о том, чтобы в следующем году к Играм соотечественников присоединились ребята с инвалидностью.

Эдуард Исаков выступил на закрытии V Всемирных игр юных соотечественников

«Это говорит о том, что в мире растет достойное поколение, способное к созиданию, состраданию и добру», — рассказал Эдуард Исаков.

Победу по итогам V Всемирных игр юных соотечественников одержала сборная соотечественников из Киргизии, на втором месте оказались ребята из Болгарии, а на третьем — из Абхазии.

Югорские волонтеры — ребята из Российского движения школьников — прекрасно показали себя, задавали темп и позитивное настроение.

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